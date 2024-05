Jenniffer González continúa su campaña y asegura estar dispuesta a unificar al PNP después de las primarias

“Tuvo que cerrar su campaña porque no tiene respaldo de la gente. Y la tuvo que cerrar una semana antes del día de las elecciones. Eso manda un mensaje porque, generalmente, los cierres se hacen 24 o 48 horas antes del evento. Él que lo haya hecho una semana antes, yo creo que se quedaron sin gasolina. Podrán tener millones, pero no tienen la gasolina del mandato del pueblo” , comentó González sobre la actividad política del gobernador.

“He aprendido que los millones son arrogantes, pero el que vota es el pueblo. Así que, ¿qué mejor endoso que el de la gente en la calle, el de un saludo efusivo, el de la gente que tiene esperanza de cambio. Me siento contenta de los líderes que me acompañan, que tienen esa misma visión de cambio”, verbalizó González, quien ha dicho que su cierre de campaña se hará previo a las elecciones generales.

Al cuestionársele cómo conciliaría al PNP, de prevalecer en las primarias, respondió: “Esa misma noche y al otro día, yo voy a estar llamando a todo el mundo, porque yo quiero ganar en noviembre. Mi campaña ha sido una limpia, una de altura. En mi campaña tú no has visto anuncios negativos. Ellos han lanzado anuncios negativos en mi contra, campaña sucia, de fango y, aún así, mi campaña se ha llevado un mensaje directo. Yo soy la que le estoy hablando al pueblo”.

“Los jefes de agencia no van a estar en sus puestos. Yo he dicho que quiero un cambio y ninguno de los jefes de agencia que está, estará en esa misma posición. [...] Si yo tengo una visión de política pública distinta, no puedo tener gente que lleva cuatro años o algunos mucho más, que no están en la misma sintonía”, opinó.