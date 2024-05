Edwin Mundo a los seguidores de Jenniffer González: “Si terminan enchismados, no vamos a ganar”

“Preocupa que el 3 de junio (día después de la primaria) este partido no quede unido. Si terminan enchismados (los seguidores de González), no vamos a ganar. Unidos, no vamos a perder, ni con la alianza (entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana), ni con (Proyecto) Dignidad”, planteó.