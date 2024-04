Jenniffer González rechaza que su asistencia al mensaje de Pedro Pierluisi fuera una movida política: “Fui en mi carácter de comisionada residente”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, rechazó este miércoles que su asistencia el martes al Mensaje de Situación del Estado fuera una movida política como parte de su campaña, de cara a la primaria en la que se mide al incumbente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Fue una movida oficial porque yo, como candidata a la gobernación, no hubiera tenido acceso al hemiciclo de la Cámara (de Representantes). Fui en mi carácter de comisionada residente. Ahí, estuve y lo escuché, aplaudí en unas cosas y hubo otras que entendí que debieron mencionarse”, dijo González, quien identificó como temas que faltaron en el mensaje el asunto energético, la reconstrucción de las escuelas del sur y un plebiscito de status.

Sobre las razones para que el mensaje no estuviera en su calendario de actividades, indicó que recibió la invitación durante el fin de semana. “O sea, que no es que no está en la agenda porque no se había recibido una invitación. Una vez recibida, pues estando yo en Puerto Rico, pues decidí ir. A veces, yo tomo decisiones y mi oficina no tiene tiempo de hacer los ajustes pertinentes”, aseguró.

“A mí no me quita el que el gobernador corte cinta o anuncie proyectos federales, porque me hace sentir que el trabajo que llevo haciendo hace ocho años en Washington, es de garantizar la mayor cantidad de fondos en la historia de Puerto Rico, más que cuando él fue comisionado”, sostuvo.

Reacciona a expresiones de Guillemard

De otra parte, González ripostó las expresiones del director de finanzas de campaña y cuñado del gobernador, Andrés Guillemard, quien, en una entrevista radial, declaró que la comisionada residente “no le fue leal” al PNP ni al “movimiento estadista” al decidir retar a Pierluisi en primarias.

“Yo vengo en este partido desde que estoy en la escuela intermedia. He pasquinado, he recogido chavos en la luz, he dado tertulias, he sido funcionaria de colegio, coordinadora electoral, líder de mujeres, líder de juventud, líder de universitarios, legisladora. El cuñado del gobernador no me va a dar clases a mí de cómo defender la estadidad, ni cómo defender el partido”, respondió ante cuestionamientos de la prensa.

Además, mencionó que la campaña de Pierluisi “está desenfocada” e instó a que buscaran los resultados de las pasadas elecciones, cuando ella resultó electa con el 41.18% de los votos.

“Si hablamos de quién asegura el triunfo para el PNP, es esta servidora. Los números así lo dicen, los resultados electorales también. El gobernador prevaleció, en la pasada elección, con un 33% de los votos. Ciertamente, su candidatura pone en riesgo al PNP de ganar la gobernación, no lo asegura, y el efecto es perder las cámaras legislativas. Así que yo creo que mi candidatura fortalece la opción de la Palma, fortalece las aspiraciones de que el PNP pueda retomar la Cámara y el Senado”, agregó González, quien llamó “cabildero VIP” a Guillemard, quien está casado con la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, quien trabaja en La Fortaleza.

Por su parte, Guillemard indicó que no entraría “en dimes y diretes con personas que han traicionado la amistad y respaldo de todos los que han estado a su lado, incluyendo a Ricardo Rosselló. Mi récord por la estadidad en los tribunales y en el Congreso habla por sí solo”.