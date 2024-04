Jenniffer González acelerará campaña tras Mensaje de Estado de Pedro Pierluisi: “Ahora es que me van a ver activa”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Aunque evitó catalogar de irreal el contenido del Mensaje de Situación del Estado ofrecido por el gobernador Pedro Pierluisi , su rival primarista y comisionada residente en Washington, Jenniffer González , sí puntualizó este martes, tras asistir al evento en el Capitolio, los asuntos que no abordó el primer ejecutivo, empezando por la posible convocatoria este año de una consulta de status .

Además, advirtió que “ahora es que me van a ver activa” como parte de la contienda en la que se mide a Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La comisionada residente sorprendió con su asistencia al evento, ya que horas antes su equipo de trabajo había informado que no estaba en su agenda acudir a la actividad.

La funcionaria, quien estaba ataviada con un traje negro y blanco, no vaciló en mirar directamente al gobernador cuando este alegaba que había quienes criticaban su gestión o no querían ver la obra.

De inmediato, al salir del hemiciclo, González dijo que el gobernador habló de la estadidad , pero no mencionó nada sobre el utilizar la ley que tiene aprobada desde 2020 (Ley 165), que le permite convocar a una consulta de status y colocar las definiciones sin aval de la Legislatura.

“El gobernador termina su mensaje hablando de igualdad, pero él tiene una ley que se aprobó en el 2020 que le autoriza a hacer válido el mandato del voto por la estadidad a través de un plebiscito estatal donde puedan estar las opciones no territoriales y no coloniales. Yo esperaba hoy, en este mensaje, que el gobernador convocara, en noviembre de este año junto con las elecciones, esas opciones” , declaró.

“A mí, me preocupó muchísimo que no se tocara, para nada, el tema de reconstrucción en el área sur, después de los terremotos. No se habló de las escuelas del sur, de las viviendas del sur, de las carreteras del sur, que luego de los terremotos se ha utilizado menos del 2.5% (de los fondos asignados)”, continuó González.