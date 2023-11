Contrario a lo que opinó sobre la situación que enfrenta el suspendido alcalde de Ponce, Luis Pabón Irizarry, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, dijo este jueves que el destituido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, no debe aspirar a la reelección en los comicios generales de 2024.

Reconoció, sin embargo, que el escenario del PPD –en ambos municipios– representa un “reto”.

“En el caso de Mayagüez, yo entiendo que (una aspiración de Rodríguez) no debe suceder. En el caso de Ponce, yo he sido más cuidadoso, porque está un paso atrás el proceso y yo quiero permitir que los procesos se den. He sido consistente en tomar las decisiones, en la medida que se vayan dando las etapas y yo tenga las condiciones para tomar las decisiones”, sostuvo Ortiz a preguntas de El Nuevo Día.

El representante y aspirante a la gobernación recordó que la decisión que el PPD tomó con Pabón Irizarry, de despojarlo de sus cargos políticos, fue la misma que se tomó con Rodríguez cuando “el proceso estaba donde está hoy, que es una Regla 6, una causa para arresto, y siguiendo las particularidades y las disposiciones de nuestro reglamento”, afirmó.

Pabón Irizarry fue suspendido de su cargo por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), luego de que el Tribunal de Primera Instancia de Ponce encontrara causa para su arresto por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal. Allegados Pabón Irizarry aseguran que, en 2024, el suspendido alcalde aspirará nuevamente.

Rodríguez, por su parte, ha dicho que no descarta buscar la reelección en 2024

“Ambos casos están en etapas distintas. Nosotros continuamos el proceso de reorganización en ambos municipios. Ponce está unos pasos un poco atrás en términos del proceso. Ya nosotros los suspendimos en todas sus posiciones políticas, que es lo que el reglamento nos permite, y yo me mantengo vigilante a ver cuáles son los próximos desarrollos en Ponce.”, recalcó Ortiz.

Destacó que, en caso de que Rodríguez o Pabón Irizarry, deseen ser candidatos bajo la insignia del PPD, deben ser evaluados por una comisión calificadora de la colectividad. “Yo no me voy a inmiscuir; quiero mantener la pureza de ese proceso”, dijo.

¿Representan ambos municipios un reto para la Pava?, cuestionó El Nuevo Día.

“Sin duda. Y nosotros estamos muy conscientes de ello. Estamos haciendo todos los esfuerzos y vamos a intervenir las veces que tengamos que intervenir, obviamente con el liderato local. Hay una deferencia al liderato local. Muestra de eso es que nuestra convención va a ser en Ponce”, respondió Ortiz.

“Yo no voy a rehuir la conversación de Ponce ni las acciones que haya que tomar en Ponce o en Mayagüez. Lo que sí es que voy a ser prudente y voy a actuar cuando me corresponda actuar”, abundó el presidente del PPD.