Con la mira puesta en liderar las riendas el Partido Popular Democrático (PPD), el representante Jesús Manuel Ortiz confeccionó ya su equipo de trabajo que está encabezado por el alcalde de Aguada, Christian E. Cortés Feliciano, quien será su director de campaña.

Ortiz explicó que quiso crear un grupo con una mezcla de gente nueva en el ambiente político y otra muy experimentada. Además de Cortés Feliciano, Ortiz cuenta con Karla Angleró, excomisionada electoral alterna del PPD para encargarse de asuntos electores, mientras que el ex comisionado electoral, Gerardo “Toñito” Cruz lo asesorará en material electoral.

“El equipo busca presentar una combinación de experiencia y de la nueva generación de populares que están listos para trabajar por el partido y por el país”, dijo el representante, quien no descarta, según ha dicho, aspirar a la candidatura a la gobernación por el PPD.

El alcalde Christian Cortés posa frente a la alcaldía de Aguada. (Jorge A Ramirez Portela)

Víctor “Vitito” Pérez, expresidente del PPD en Adjuntas, será el director político de Ortiz. El licenciado Pedro Crespo, ex director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, será su director de finanzas y el representante Héctor Ferrer estará encargado de mover a los populares a votar en lo que se denomina como “Get out the vote”.

Yaima Bellaflores será la tesorera de la campaña y Jossie Vega es la encargada de prensa del equipo de Ortiz.

La radicación de candidaturas para conformar la nueva directiva de la Junta de Gobierno del PPD, así como para la presidencia y las dos vicepresidencias comenzó el 1 de febrero y se extiende hasta este viernes.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado interesa ser la candidata a la gobernación. La misma aspiración tiene el senador Juan Zaragoza, mientras que mañana, miércoles, se espera que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, anuncie también su intención de aspirar a la gobernación bajo la Pava. El presidente del PPD, José Luis Dalmau, tampoco ha descartado correr para el primer cargo electivo del país. Por lo tanto, con toda probabilidad el PPD tendrá primarias para seleccionar su candidata o candidato a la gobernación.

“Este es el equipo principal”, dijo Ortiz sobre las personas que nombró, “pero próximamente vamos a estar anunciando personas adicionales que van a formar parte del equipo como parte del andamiaje a nivel de todo Puerto Rico que reflejará la diversidad que tanto necesita la institución”.

Cuando se le preguntó si será el mismo equipo que le acompañará en una posible aspiración a la gobernación, Ortiz contestó: “Estoy enfocado en la presidencia del Partido Popular. Yo estoy enfocado en ese proceso. No voy a poner la carreta delante de los bueyes”.

“Yo he dicho que no lo voy a descartar, pero no voy a desenfocarme ahora. Para que haya una elección exitosa en el 2024, tiene que haber un Partido Popular sólido, organizado y con prioridades claras”, agregó.

Preguntado si no es una movida arriesgada colocar a Cortés Feliciano como su director de campaña porque no tiene experiencia previa en esos menesteres, Ortiz expresó confianza en el alcalde.

“Confío en el potencial de la juventud. El alcalde de Aguada ganó una elección difícil de manera convincente. Está preparado para hacer el trabajo y yo confío plenamente en él. Demostró su potencial en la forma que orquestó su campaña”, sostuvo.

El alcalde, por su parte, manifestó su admiración por Ortiz a quien considera la persona idónea para timonear el PPD.

“Desde mi punto de vista Jesús Manuel representa lo que el Partido Popular necesita en este momento, con un trasfondo similar al mío, hijo de padres trabajadores, estudiante de escuela pública, estudiante de Derecho mientras era trabajador. Él se ha ganado su espacio a través de mérito propio para mí eso es importante y me siento identificado con esa parte de Jesús Manuel”, dijo Cortés Feliciano, quien es abogado e ingeniero.

Dijo que previamente ha trabajado en las campañas de Ángel Rosa para senador y luego para comisionado residente en Washington. “Estuvimos ayudándole en todos los quehaceres de las visitas a los distintos pueblos y luego en el tema electoral”, manifestó.

Cortés Feliciano se encuentra en su primer cuatrienio como alcalde de Aguada tras prevalecer en las elecciones del 2020 frente a Luis A. “Berty” Echevarría Santiago. Ganó con 3,396 votos más de los que obtuvo Echevarría Santiago. Obtuvo un total de 10,362 votos.