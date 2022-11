El actual líder del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, se distanció de la controversia por la enmienda propuesta al reglamento de la colectividad que permitiría nombrar un presidente temporero que no tenga aspiraciones electorales.

“Desde el lunes se abrió el proceso para recibir nuevas enmiendas (…) En septiembre se entrega el borrador de reglamento, se atiende en la Junta de Gobierno, la Junta le hace enmiendas y lo aprueba 14-1. Hay personas que no están de acuerdo con lo que se aprobó y han hecho otras propuestas públicas. Esas propuestas se van a atender hasta hoy a las 5:00 p.m., que cierra el periodo para entregar enmiendas adicionales, examinarlas y ver si son compatibles con el reglamento que aprobó la Junta. Eso no excluye que el domingo, que es la asamblea a la 1:00 p.m., personas puedan pararse y, de acuerdo a lo que exige la asamblea de reglamento (proponer otros cambios)”, dijo Dalmau, aludiendo al cónclave que celebrará la Pava este fin de semana.

La propuesta, que supuestamente habría sido endosada por 74 integrantes de la Asamblea de Reglamento –que se reunirá el próximo domingo–, competiría con el bloque de enmiendas avalado por Dalmau y otros miembros de la cúpula del PPD, que busca la creación de un comité ejecutivo que dirija la colectividad, pero que mantendría en su lugar al presidente y los dos vicepresidentes hasta el final del 2023.

La idea del comité ejecutivo, a su vez, ha recibido la oposición de figuras como los representantes Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer Santiago; la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado; y el ex comisionado electoral Gerardo “Toñito” Cruz, entre otros, que prefieren que los afiliados de la colectividad voten directamente para elegir su liderato. De ese grupo, Ortiz y Maldonado aspiran a reemplazar a Dalmau como presidente.

“Aquí hay una diferencia bien pequeña. Hay quienes piensan que el partido debe estar dirigido por una persona que no aspire a la candidatura a la gobernación, y hay quien piensa que tiene que estar dirigido por una persona que si tenga aspiraciones a la candidatura a la gobernación. Entre esas dos vertientes, hay múltiples propuestas. Yo las voy a recibir todas como presidente, se atenderán como corresponde en el reglamento parlamentario y en la asamblea de reglamento los populares y delegados con derecho al voto allí presentes se expresarán”, manifestó Dalmau.

“Yo no considero que tengo enemigos, puedo tener adversarios o persona que pueden querer una candidatura y para obtener esa candidatura están haciéndose sentir con diferentes posturas. Eso es parte de la política”, agregó el también presidente del Senado.

Tras la divulgación de la propuesta más reciente, al menos cuatro miembros de los que aparecen suscribiéndola objetaron públicamente que su nombre apareciera en el documento.

“Eso a mí me tomó por sorpresa. Yo lo estoy haciendo público en todos lugares, que eso fue una falta de respeto, que no debieron poner mi nombre ahí”, dijo a El Nuevo Día Misael Oquendo, delegado de Toa Baja. “Más aún que dice el documento que yo estuve en la presentación. Eso no es cierto”.

La representante Deborah Soto también aparece endosando la medida, pero señaló a este medio que “estoy empezando a enterarme de todo lo que está pasando”. Pedro Peters, delegado de la organización de Populares LGBTTQ+ y Sigfredo Rivera, de la Legislatura Municipal de Ceiba, también rechazaron haber apoyado la enmienda, que fue presentada por el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción.

“He escuchado de un caso, pero yo no fui el que propuse el documento”, planteó el presidente del PPD, quien aseguró que, en relación a la controversia reglamentaria, “no voy a asumir ni he asumido una postura en estos momentos porque me toca presidir los procesos”.

De otra parte, Dalmau minimizó el hecho de que, en las pasadas semanas, el PPD solo pudiera seleccionar al 70% de los “delegados adicionales” que participarán de la asamblea de reglamento. Estos delegados –uno por municipio y uno por precinto electoral– se unen a los miembros del Consejo General como los integrantes con derecho al voto en el cónclave.

“De los adicionales hay municipios que hicieron la asamblea para escoger sus delegados y hay municipios que como no están reorganizados no la hicieron. Esa es la diferencia, y es muy poca la diferencia de lo que es la composición total de la asamblea de reglamento. Es un 30% de los delegados que se escogen adicionales”, sostuvo Dalmau.

El PPD cuenta con cerca de 25 municipios que no han sido reorganizados tras las elecciones de 2020, de un total de 37 pueblos en los que su candidato a alcalde no prevaleció.