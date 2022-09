El representante Juan Oscar Morales Rodríguez emitió en la mañana de hoy, domingo, su voto en la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP) para el Senado, con la promesa de que, si como espera, resulta ganador, dará prioridad a asuntos de salud, seguridad y educación.

Morales, quien aspira a llenar la vacante que dejó el senador Henry Neumann Zayas en el Distrito I de San Juan, emitió su voto en una escuela del área de Berwind, en Río Piedras, que esta mañana estaba sin servicio energía eléctrica. Morales enfrenta en esta elección especial a Segismundo Gutiérrez Jovet, quien era ayudante de Neumann.

“Mi primera reacción es invitación a que el proceso concurra de manera normal. Hemos dado ya una visita a varios colegios electorales y hemos visto que la gente está acudiendo a votar. Y al final de día yo no tengo duda alguna de que nosotros estaremos prevaleciendo en el día de hoy en esta contienda entre hermanos para el Senado de Puerto Rico”, afirmó Morales, quien estuvo acompañado por su esposa, y recibió el saludo de una docena de seguidores que habían acudido a ejercer su voto.

Morales apostó a la “experiencia y capacidad” que asegura haber adquirido durante el pasado cuatrienio como representante, en el que presidió la Comisión de Salud.

“El trabajo realizado nos lleva a que ese mismo trabajo que hemos hecho en este precinto lo podemos trasladar a todo el Distrito de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo. Así que hoy yo creo que el Distrito de San Juan gana un recurso adicional, gana un amigo, gana una persona que tiene el deseo de seguir trabajando por todo el Distrito de San Juan”, afirmó el aspirante, reiterando su confianza en que prevalecería más adelante en el día, cuando los resultaron muestren que “el pueblo ha reconocido la obra que hemos realizado en este distrito”.

Juan Oscar Morales emite su voto para la elección especial para cubrir la vacante de senador por el Distrito I en la escuela Berwind Estates en la cual no había luz. (Ramón “Tonito” Zayas)

Morales desmintió alegadas controversias surgidas durante la contienda por la vacante senatorial, y sostuvo que se trata de “parte de las excusas que está utilizando nuestro contrincante para justificar lo que evidentemente va a pasar hoy a las 3:00 p.m., que es que nosotros vamos a prevalecer”.

Agregó que las alegaciones de irregularidades han sido “falsas”, al punto que su rival acudió ante los tribunales, “y termina él mismo solicitándole al tribunal la desestimación del caso y planteándole al tribunal de que no tiene interés alguno. Si él hubiese tenido algún tipo de evidencia, ¿tú crees que él hubiese retirado el caso? No. Lo que pasa es que no estamos siendo serios y responsables en este proceso”.

El jueves pasado Gutiérrez Jovet radicó un recurso de injuction y sentencia declaratoria en el Tribunal de San Juan en el que solicitaba la paralización de la elección especial de hoy, hasta que se le entregaran las listas completas de los electores que participarían.

Ese mismo día, el tribunal le notificó que el recurso legal adolece “de serios defectos procesales” que le impiden atenderlo con la premura que requiere y le pidió que sea enmendado conforme a derecho.

En cuanto a la agenda que llevaría, en caso de resultar ganador, Morales resaltó que continuaría la labor que llevó Zayas, pero, “obviamente, le voy a dar énfasis a tres temas principales”.

“Ustedes conocen que a mí me apasiona el tema de la salud. Es un tema que, como senador, pues voy a seguir llevando la voz cantante en ese sentido. La seguridad es un tema bien importante en el área metropolitana. El compañero Henry Neumann hizo muchas cosas por la seguridad. Así que eso lo vamos a continuar. Y la Educación es otra área donde le vamos a dar mucha importancia”.

Agregó que también había otra diversidad de asuntos importantes a atender, como “problemas con vivienda, problemas de los residenciales públicos”, entre otros.

Sin luz en la escuela

Por otro lado, Morales condenó que la escuela que estaba sirviendo de colegio electoral estuviese sin energía eléctrica, aunque anticipó que la subestación que le sirve iba a ser reemplazada como parte de los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico.

“Muy mal, muy mal. Así que le exijo a LUMA. Nosotros estábamos confrontando un problema con esta subestación desde el verano. La misma se arregló, entiendo que a finales de esta semana. La información que he recibido de parte de LUMA es que ha vuelto la subestación a confrontar problemas con una serie de piezas”, indicó Morales.

Morales afirmó que el problema de la escuela Berwind Elemental, que obligó al Departamento de Educación a mudar a los estudiantes temporalmente a la Escuela Berwind Superior, “es interno, es un problema con la subestación eléctrica” que, según indicó, administra y opera la Autoridad de Edificio Públicos, “que, se lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones, tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo era haber tenido esta escuela al día a principios de agosto. Esa era la realidad”.