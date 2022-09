A un día de la elección especial para llenar la vacante senatorial por el distrito de San Juan, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, denunció que uno de los dos candidatos, Segismundo Gutiérrez, notificó que no estaría aportando un pago de $6,200 para sufragar los alimentos de cerca de un millar de funcionarios institucionales de la colectividad que estarán trabajando en el evento.

Gutiérrez, en entrevista con El Nuevo Día, afirmó que le comunicó a Ríos que, debido a los gastos legales en que incurrió esta semana, al presentar y luego retirar una demanda relacionada con alegadas irregularidades en los listados de votación adelantada, su campaña estaría emitiendo el pago este lunes.

“Yo hablé con Carmelo Ríos y le fui bien claro. Cuando nosotros presupuestamos la candidatura a la elección y la campaña, nosotros teníamos todos los fondos. Al tener que ir a la corte y tener que contratar un abogado, ahí nos vino el descuadre. Yo tengo el dinero depositado, pero tengo que esperar que los cheques ‘cleareen’ (se reflejen). Me dijeron ‘hazme un cheque’ y yo dije que no, no voy a hacer un cheque que todavía no haya ‘cleareado’ porque van a decir que Segismundo dio un cheque sin fondos”, sostuvo Gutiérrez, quien enfrenta al representante Juan Oscar Morales en la contienda por llenar la vacante que dejó el exsenador Henry Neumann.

PUBLICIDAD

Gutiérrez, de hecho, fue asesor de Neumann en el Capitolio.

Poco después de conversar con este diario, tanto el PNP como el candidato informaron que Gutiérrez emitiría de inmediato un cheque a nombre de su campaña por poco más de $3,000. Según Gutiérrez, esa es la cantidad que actualmente está disponible en la cuenta de su comité, por lo que pagaría la diferencia el lunes.

De acuerdo con Ríos, el acuerdo verbal entre candidatos para sufragar el gasto de alimentos ha sido uso y costumbre en las elecciones especiales que ha celebrado el PNP en años recientes.

“Para mi sorpresa, después que hemos hecho más de 20 eventos electorales en que esta ha sido la logística, el candidato Segismundo (Gutiérrez) literalmente ha dicho que no va a pagar la obligación de $6,200 para alimentar a 1,000 funcionarios de colegio del PNP que mañana estarán disponibles para no tan solamente contar los votos de él, sino los de la democracia”, manifestó el también senador.

El legislador rechazó que la denuncia pública se tratara de una represalia por la acción legal que tomó Gutiérrez, en la que reclamó información en detalle sobre los electores novoprogresistas a los que se le aprobó el sufragio adelantado para la contienda senatorial, en la que participan votantes de los cinco precintos de San Juan, el precinto 6 de Guaynabo y el 81 de Aguas Buenas.

El recurso, que pedía una paralización de la elección, se desestimó ayer tras una petición de Gutiérrez, quien sostuvo que no accedería a incluir como parte demandada al PNP, según le había instruido el juez superior Anthony Cuevas.

PUBLICIDAD

“Él sabe, y el pueblo sabe, que yo no me he pronunciado a favor ni en contra de ninguno de los dos porque mi rol como secretario es lo administrativo. Y yo he visto las observaciones que ha hecho y yo pudiera simpatizar con que debe estar disponible más información del elector a los candidatos que aspiran, pero tampoco es una decisión de nosotros, sino de los tribunales”, planteó Ríos.

“No quiero ni ponerme a especular. Solo te digo, a Carmelo Ríos se le dije, porque él me llamó y yo fui bien claro, me descuadraron por culpa de yo tener que buscar la asistencia legal, eso no es gratis, y el lunes yo les pago”, respondió Gutiérrez al cuestionamiento de si consideraba la denuncia en acto de represalia, al tiempo que aclaró que únicamente sus observadores en el precinto de Aguas Buenas recibirán alimentos pagados por su campaña.

El resto de sus funcionarios de colegio “tienen instrucciones de que cada uno lleve su comida”, dijo el candidato.

Para el evento electoral de mañana se abrirán 137 colegios, mientras que ayer la CEE y el PNP tomaron los votos de confinados en seis instituciones penitenciarias del país y hoy, sábado, se harían las rutas del voto a domicilio.