Contrario a lo que han esbozado los candidatos que llevan delantera en una contienda cerrada en algunas alcaldías, el proceso de transición no está regulado por la Ley del proceso de la transición del gobierno" (Ley 197 de 2002) sino por el Código Municipal de Puerto Rico, aprobado tan reciente como el 14 de agosto de este año.

Sin embargo, el nuevo estatuto posee lagunas porque aunque establece cuándo debe comenzar el proceso de transición, no precisa que para ello debe ser un candidato certificado oficialmente por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Aquí hay dos cosas importantes. Primero, partiendo de que la legislación es defectuosa y de cómo se armonizarán entonces los principios de efectividad y de certeza. En el caso de los municipios, la razón por la cual el periodo comienza en 15 días es porque las administraciones municipales no cambian el 2 de enero. Cambian un poco después y porque tienen en teoría un régimen distinto”, explicó el exlegislador Víctor García San Inocencio.

“Claro está, no es un defecto fatal, pero no deja de ser una vaguedad que va a crear dificultades el hecho, de que distinto a la otra ley (Ley 197 de 2002) no se designen con más precisión los elementos formales de los que tienen que habilitar la transición. Ese es el efecto de legislar a la ligera, a la brava, a la trágala”, agregó.

El Código Municipal, en su Artículo 2.001, habla del Proceso de Transición Municipal y en el inciso B precisa lo que llama la “vigencia del proceso de transición de los municipal” sin aclarar que debe ser un candidato con una certificación oficial de la CEE.

“El proceso de transición de los municipios comenzará el decimoquinto día después de celebradas las elecciones generales y concluirá en o antes del 31 de diciembre del año eleccionario”, lee la ley.

Aunque el escrutinio general de la CEE aún no ha comenzado, ya se auguran recuentos, según lo ha reconocido el propio presidente del ente electoral, el juez Francisco Rosado Colomer. San Juan es una de las contiendas municipales reñidas entre Miguel Romero y Manuel Natal. También lo es Aguadilla entre Julio Roldán y Yanitsia Irizarry, Culebra entre Edilberto Romero e Iván Solís y Guánica está debatida entre el aspirante vía nominación directa Edgardo Cruz, Ismael Rodríguez y Santos Seda.

“Hay que tener cierta cautela porque donde las ventajas no son suficientemente grandes, hay que velar esa frontera de la mitad del 1% de diferencia porque puedes estar armando la transición con quien no es. Los incumbentes tienen que ser cautos a la hora de la transición”, afirmó García San Inocencio.