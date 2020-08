Las medidas relajadas que ha implantado la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para manejar la pandemia del COVID-19 mantienen insatisfechos a los comisionados electorales, quienes no observan un balance adecuado para darle prioridad a la salud de los empleados y visitantes del ente electoral sin que cada sospecha o caso positivo al virus incida en el apretado calendario electoral de las elecciones generales.

“No, no me satisface. No le satisface a ninguno porque nos estamos exponiendo todos. No solamente nosotros sino nuestros empleados”, dijo el comisionado electoral Eduardo García, del Proyecto Dignidad.

“Pero si se detienen los trabajos (en la CEE) nuevamente para mí sería el acabose. Entonces tendríamos sí una situación de fuerza mayor, que cambia todo. Por eso hay que prevenir”, agregó respecto a los preparativos que deben llevar a cabo para que el próximo 3 de noviembre haya elecciones generales.

Los comisionados electorales destacaron, en entrevistas separadas, que el no acatar de manera rígida el protocolo adoptado para manejar casos sospechosos y positivos al COVID-19 es la raíz del problema. De hecho, el documento con el protocolo fue aprobado el 21 de mayo, aunque la CEE reanudó operaciones el 4 de mayo.

Tan pronto abrió sus puertas, tras el toque de queda decretado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la CEE reportó en mayo sus primeros dos positivos al virus. Esto obligó al organismo electoral a cerrar sus dos edificios, uno de ellos Operaciones Electorales donde se ensamblan maletines para eventos electorales.

El primer cierre provocó que los empleados de Dominion, empresa a cargo de las máquinas de escrutinio electrónico, no pudiesen comenzar con el trabajo de preparación de los aparatos.

En menos de un mes, en junio pasado, los dos edificios de la CEE fueron cerrados nuevamente tras registrarse cuatro supuestos casos positivos al COVID-19.

Ahora, luego del caos con las primarias locales y a casi tres meses de las elecciones, la CEE no cerró operaciones, pese a que ha tenido más casos positivos, incluyendo a Edwin Mundo, asesor electoral de Pedro Pierluisi, quien estuvo en Operaciones Electorales y en el coliseo Roberto Clemente, donde se lleva a cabo el escrutinio primarista.

El miércoles pasado y tras hacerse público el caso de Mundo, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, optó por ordenar la desinfección diaria del coliseo y, una sola vez, para Operaciones Electorales.

Entretanto, en el coliseo trabajan cientos de funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) que han denunciado que no se cumple con el distanciamiento físico, según reveló ayer en entrevista radial (WKAQ) el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, quien advirtió que intervendría.

Ayer, González no estuvo disponible para El Nuevo Día y, al cierre de esta edición, la intervención no se había dado.

“ He hecho múltiples recomendaciones y todas constan por escrito” ” María Dolores “Lolin” Santiago, comisionada electoral del PNP

El Nuevo Día supo que Salud, desde antes de las primarias, advirtió a la CEE de prácticas que no debía implementar para evitar los contagios. Por ejemplo, la CEE permitió, pese a la oposición de Salud, que se exhortara a electores positivos al virus a acudir a los centros de votación cuando la exigencia es que se queden en sus casas.

“Para eso sugerimos el voto por teléfono, que existe, lo tienen disponible en la CEE, y no hicieron caso”, dijo un informante.

“Tiene que haber distanciamiento físico. Tiene que haber la utilización de la mascarilla y ahí tampoco no va haber más excusas. No pueden seguir dando excusas”, sentenció el funcionario.

Ayer, Dávila Rivera, quien compartió directamente con Mundo en el coliseo durante la elección primarista del 16 de agosto, no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día. En el coliseo, constató este medio, no se toma continuamente la temperatura de las personas que entran.

“Hay que exigirle a la seguridad de la CEE, que está a cargo de eso”, dijo una fuente.

Dávila Rivera, indicaron los comisionados, no ha informado oficialmente si se sometió a alguna prueba y tampoco se ha aislado. De hecho, el jueves pasado hubo reunión presencial del pleno de la CEE con el presidente. La única que acudió virtualmente fue la comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago.

“Hemos tomado medidas, por nuestra cuenta. En el coliseo, no controlamos el que trae comida y otras personas que entran por el lado”, dijo Santiago.

La comisionada del PNP y el PPD, Nicolás Gautier, dijeron que redujeron la cantidad de mesas de trabajo en el coliseo. Entre el viernes y ayer, el Colegio de Médicos proveyó pruebas para sus funcionarios.

“Le salió más caro a la Comisión el entra y sale (de personas) y la desinfección de los edificios que si lo hubiese hecho bien desde el principio. Ahora es muy difícil corregir la situación”, reconoció Gautier.

La administración de la CEE proveía a los empleados pruebas rápidas, cuyos resultados no son del todo confiables. Los comisionados sugerían pruebas moleculares, con un mayor grado de certeza para descartar positivos y evitar cierres.

Un vistazo al protocolo de manejo de riesgo de la CEE deja al descubierto acciones que no se toman para prevenir contagios. Por ejemplo, dice que “se activará el protocolo ante la presencia de un empleado, contratistas o visitante con (solo) síntomas de la enfermedad”.

“ No estamos satisfechos. Además, en ocasiones uno no se entera inmediatamente” ” Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIP

Además, indica que “en la medida de lo posible, se identificarán alternativas para que los empleados puedan trabajar de forma remota”.

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, dijo que como “hay preocupaciones (en la CEE) con todo esto de los casos y cómo lo manejan, nosotros hemos comenzado a manejarlo por nuestra cuenta porque la Comisión no está muy claro todo”.

“Estamos bien conscientes de que no podemos depender de los protocolos de la Comisión, sino que tenemos que llevar el nuestro bastante estricto y más cuando ha habido tanto político positivo que interactúa en la CEE y se sigue regando la cadena de contagios”, agregó.

El Nuevo Día supo que ya se han registrado casos positivos al COVID-19 en Operaciones Electorales y las oficinas de Presidencia, Finanzas, Compras, Planificación y administración de la CEE.

A este cuadro se añaden las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) con casos positivos entre los empleados. La más reciente fue la JIP de Luquillo, confirmaron los comisionados electorales.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, dijo que no está satisfecho. “En ocasiones uno no se entera inmediatamente porque se dice rápido”, indicó.

García añadió que el rastreo de rigor que debe haber tras un caso positivo, “hasta donde yo sé, eso no se está haciendo”.