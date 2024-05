Liderato del PPD cataloga el status de territorio incorporado como “lo peor de dos mundos”

El pasado miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi expresó a El Nuevo Día durante una visita a Washington D.C. que la incorporación “conlleva no solo el pago de contribuciones, sino también beneficios federales que actualmente no se reciben” .

Establecen la diferencia entre el ELA y el territorio incorporado

“El Estado Libre Asociado tiene exención contributiva federal sobre la contribución sobre ingresos eso significa que las personas que rinden planilla en puerto rico no tienen que rendir planilla federal que las corporaciones que se establecen en puerto rico no tienen que rendir planilla federal”, enumeró principalmente Hernández Rivera.

“La discusión del estatus se tiene que dar con seriedad, con todos los jugadores en la mesa, y de manera democrática. No podemos hacer lo que ha hecho el PNP por los pasados 20 años, que es impulsar proyectos que saben que no van a tener ningún futuro, que saben que no tienen ningún respaldo de nadie en la capital federal, pero para su mensaje de campaña es positivo porque tratan de sacar sus huestes a votar. Es la única razón por la que lo hacen. En ese sentido, nosotros no vamos a invertir los recursos del pueblo de Puerto Rico en procesos estériles. En el momento en que hayan conversaciones serias sobre el tema del estatus, el Partido Popular participará de manera seria en ese tipo de procesos”, expresó Ortiz.