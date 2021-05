A partir del 1 de julio los cabilderos por la estadidad en Washington realizarán eventos en la capital federal, sostendrán reuniones con congresistas y personal de la Casa Blanca, y comenzarán a “crear” opinión pública, pero antes se les fijará un salario que oscilará entre $80,000 a $120,000 anuales, indicó este martes el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos.

Las estrategias preliminares del grupo de seis cabilderos fueron discutidas ayer en una reunión que sostuvieron en La Fortaleza con el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente en Washington y la directora de la directora de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, en inglés), Carmen Feliciano.

“Va a haber organización de eventos en la capital federal. Va haber reuniones con congresistas, con personas con acceso a la Casa Blanca, con los grupos que crean opinión pública. Es un grupo que va a estar bien completo y va a trabajar en apoyo y coordinación con el gobernador, con PRFAA y la comisionada residente”, dijo Ríos.

Sostuvo que la reunión se extendió hasta pasadas las 10:00 p.m. y asistieron los candidatos que, hasta el momentos, se perfilan como los ganadores de la elección. Estuvieron Elizabeth Torres, Zoraida Buxó, Roberto Lefranc, Melinda Romero y María “Mayita” Meléndez. También participó de manera virtual el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien según números extraoficiales del PNP, pudo ser electo mediante nominación directa.

“Fue un encuentro bien bueno, productivo, instructivo y de organización”, dijo Ríos sobre la reunión que comenzó a las 6:30 p.m.

Concluida la reunión, el grupo acordó, explicó el senador, que cada miembro trabaje en un listado de estrategias para “conformar un plan de trabajo”.

“Van a haber reuniones semanales. No sería ilógico pensar que para la semana que viene se empieza a discutir una agenda porque deben empezar a trabajar el 1 de julio”, afirmó Ríos.

Destacó que antes de esa fecha debe estar listo un reglamento que establecerá, entre otras cosas, que los cabilderos deben rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental. El reglamento también debe establecer el salario de los cabilderos que, según Ríos, pudiese ser de entre $80,000 a $120,000.

Precisó que los $80,000 corresponderían a aquellos cabilderos que opten por vivir en Puerto Rico y que tendrían un reembolso en gastos de hasta $40,000 anuales. Los que opten por vivir en Washington D. C. recibirían una remuneración económica de $120,000 anuales, dijo Ríos.

Las expresiones del senador contrastan con las de Feliciano, quien dijo hace unas semanas que los cabilderos electos debían estar “físicamente en Washington D. C.”

“Es que van a trabajar allá de lunes a jueves”, sostuvo Ríos.

Ríos dijo que se estableció que los cabilderos trabajarán desde PRFAA y que la comisionada residente en Washington puso a disposición de ellos su oficina en el Congreso.

Preguntado sobre por qué hacer la reunión ya sin que la Comisión Estatal de Elecciones no haya certificado a los candidatos, Ríos indicó “porque ya la tendencia es bastante clara No hay duda de que las personas que salieron ayer fueron las que son electas”.

Además, justificó su participación en la reunión porque no participó en calidad de secretario general del PNP sino como miembro del comité ejecutivo de National Counsel of State Legislator. El PNP ha dicho que la elección de los cabilderos no fue una primaria sino una elección en la que participó todo el pueblo. La participación electoral, sin embargo, del evento fue de solo un 5%.