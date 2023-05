El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien hasta anoche se mantenía al frente en la contienda por la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), adelantó que hoy, lunes, le cursará una carta al comisionado electoral Ramón A. Torres para que mañana, martes, la colectividad se dirija directamente a un proceso de recuento y no a un escrutinio.

A pesar de que sostiene que, al final del día, prevalecerá frente al representante Jesús Manuel Ortiz, Hernández anticipó un margen de votos “bien cerrado”. Igualmente, dijo, es una manera de impartirle al proceso mayor transparencia y certeza al proceso.

“El margen entre uno y otro va a ser bien cerrado, aun con los votos añadidos a mano, y queremos garantizar que el proceso sea lo más transparente y que los populares no tengan ninguna duda de quién sea certificado era quien tenía los votos a su favor. No quiero que se marque ninguna sombra del proceso ni de mi presidencia porque estamos convencidos de que al final del camino vamos a proceder”, puntualizó Hernández.

En conversación con El Nuevo Día, el comisionado electoral no había recibido la misiva, pero anticipó que el asunto podría ser traído a su atención en una reunión que sostendrá con los representantes electorales de cada uno de los candidatos para ultimar los detalles del proceso de escrutinio. “Una vez me traigan el asunto, lo atenderemos... ciertamente el mandato de la Junta de Gobierno para este evento es que todas las decisiones se tomaran en consenso. Si llegara a haber unanimidad santo y bueno y, sino, tomaremos la decisión que corresponde”, señaló Torres.

Ayer, luego de culminar la jornada sin certificarse un ganador, el equipo electoral del PPD anunció que el escrutinio de votos comenzaría mañana a las 8:30 p.m. en el en el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Un recuento automático, sin embargo, procede cuando se materializa un resultado por un margen menor a 100 votos o al 0.5% entre los dos principales contendientes, según dispone tanto el Código Electoral como el reglamento de la colectividad

“Me enfoco ahora en los prospectivo. Lo que ocurrió (que no se certificara un ganador) no debió haber ocurrido. No obstante, estamos en un proceso en el cual debe haber un recuento de voto por el margen tan reducido entre este servidor y Jesús Manuel”, subrayó.

Tras haberse reportado los resultados de 227 de los 236 colegios de votación regulares poco antes de las 10:00 p.m., Hernández sumaba 25,376 votos (45.62%), frente a 25,356 (45.59%) del representante Ortiz. La otra aspirante, Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, se ubicó en una lejana tercera posición, con 4,890 sufragios (8.06%).

Ante información que ha surgido a través de las redes sociales de supuestas incongruencias durante el proceso, específicamente en un acta de votación correspondiente al Municipio de Villalba en la que no coincide el número de votantes con la cantidad de papeletas entregadas para el día del evento, el alcalde sostuvo que quien planteé una ilegalidad “desconoce” el proceso electoral.

Indicó que los números no coinciden porque, ante el elevado número de participantes, fue necesario mandar a buscar ayer papeletas adicionales. “Tengo que sacar la cara por todos los funcionarios de colegio de los tres candidatos y tengo que también resaltar que en todos los colegios de votación hubo personal de los tres candidatos e incluso personal alegadamente imparcial por parte del comisionado del PPD”, aseveró.

Hernández agregó que al acta de votación -de la cual han circulado fotos en las redes sociales- se adjunta un “acta de incidentes” en la que se explicó que a las 475 papeletas que fueron entregadas en maletín se sumaron 377 el día de evento tras superarse el número estimado de votantes, para un total de 852 papeletas.

“El acta tiene que reconocer que hay carencia de más de 300 papeletas que no se recibieron el día del evento… el acta de incidentes claramente explica que no cuadran las papeletas porque se tuvieron que buscar más papeletas. Te aseguro que si, por ejemplo, se hubieran abierto más colegios de votación no hubiese hecho falta ningún tipo de recuento…cientos de personas (en Villalba) se fueron sin votar porque ya la fila era de más de tres horas”, sostuvo.

Previo al evento electoral el alcalde le había cursado al presidente del PPD, José Luis Dalmau, para la apertura de más centros de votación, pero el reclamo no tuvo acogida.