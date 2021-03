El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, le concedió dos horas finales al candidato a alcalde de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, para que provea la totalidad de evidencia en el litigio de impugnación de la certificación de Miguel Romero como alcalde de la Capital.

“Los exhibits anejados al escrito de la impugnación se permitirá utilizarlos, sin embargo el resto de la prueba mencionada en su escrito (exhibits 14 al 20), no fue presentada. Tiene dos horas finales, a partir de su notificación, para cumplir con esta orden”, lee la orden del juez.

Natal, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, dijo que a raíz de la directriz del juez el 4 de marzo incluyó un listado de la prueba documental.

“Con la presentación de la demanda -el 14 de enero- se presentó evidencia de las distintas alegaciones que estábamos haciendo, incluyendo la evidencia sobre el exceso de papeletas en la Unidad 77. Eso está presentado y en manos del tribunal desde enero”, dijo.

PUBLICIDAD

“Posteriormente -de cara al proceso de la vista- el tribunal pidió que sometiéramos un listado de la prueba documental y de los testimonios. Nosotros hicimos eso con el desglose de los 25 testigos que presentaremos”, agregó.

El exrepresentante indicó que tras la moción de Romero para que no se sometiera solo el listado sino también la evidencia, presentaron pruebas adicionales.

“La evidencia sobre el exceso de papeletas de maletines ciegos, con testimonios… todo está sometido al tribunal. Si el juez determina que la evidencia adicional que no se haya anejado no puede ser usada, vamos a utilizar los testigos. Para nosotros lo importante es que la verdad salga y se conozca si es a través de un documento de un testimonio o de una persona que preparó el documento el resultado es el mismo”, enfatizó Natal.

El 4 de marzo, Cuevas Ramos otorgó hasta el 8 de marzo para someter toda la evidencia o prueba documental que no se hubiese presentado. Advirtió que prueba que no se hubiese presentado no sería admitida en la vista. La vista está fijada para este jueves y viernes.

Natal presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, solicitando la impugnación de la elección en la ciudad capital y en la que pidió una nueva elección del voto adelantado y el voto ausente, denominado como la Unidad 77. El reclamo de Natal parte de que las actas de esa unidad no cuadraron y hay más papeletas que electores.