El senador Miguel Romero acudió hoy a la escuela Juan José Osuna a ejercer su derecho al voto como candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y aprovechó para enviar un mensaje de que no llegaría a la poltrona municipal con agendas políticas.

Romero, quien llegó al referido plantel acompañado de su esposa María Teresa González y su hija Ana Victoria Romero, optó por hacer la fila como cualquier otro ciudadano, luego de atender a la prensa y conversar por cerca de 10 minutos bajo un intenso sol.

Mucho más de un centenar de personas aguardaban a las afueras de la escuela, y la fila bordeaba toda la cuadra donde se encuentran los estudios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR Canal 6).

“No es que me alejo de los estilos tradicionales, es que veo unos modelos exitosos allá afuera. Veo el ejemplo de Ramón Luis Rivera (Bayamón), que es de mi partido y hace su trabajo allá afuera, y gana con el 70 por ciento de los votos. No entra en controversias políticas o ideológicas”, dijo Romero mientras se acercaba en la fila al colegio número 5, donde le tocó emitir su voto.

“El otro ejemplo es el de Carolina (José Aponte, del PPD), que ha sido reelecto y por alguna razón será. No tengo la más mínima idea, además de que es popular (Partido Popular Democrático), No sé si es del ELA como está, o si es soberanista. No lo veo en controversias”.

Con ese enfoque Romero, quien dijo que esperará en su residencia en lo que comienzan a salir los primeros resultados de los comicios de hoy, aspira a llegar a la capital a trabajar como un administrador más y enfatizó que no como un político.

“Soy persona de no entrar en dimes y diretes. Presenté mis ideas hasta en los debates y en ese sentido vamos a comenzar en esos primeros 100 días rescatando esta ciudad, limpiándola y acondicionándola… utilizando los fondos federales que han sido asignados inicialmente para lo que es la reconstrucción y revitalización”.

✉ Email Varias personas esperan con calma para votar en la escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el registro para el evento de hoy cerró con 2,356,744 electores inscritos. En la foto, fila en la Escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Fila dentro del Residencial El Carmen para llegar hasta la escuela Segundo Ruiz Belvis, Mayagüez.

En la Escuela Cedín, en San Juan, también se pudo observar la fila de la gente a las afueras.

En el municipio de San Sebastián se personó mucha gente a tempranas horas de la mañana para ejercer el voto. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

En la escuela Sor Isolina Ferré de Ponce, todo aparenta fluir con normalidad. (Sandra Torres )

Para los votantes, se estableció un protocolo contra el COVID-19 que incluyó echar desinfectante de manos, el uso de mascarillas y distanciamiento, pero no se requirió la toma de temperatura. (Nahira Montcourt) (ELNUEVODIA.COM)

Ciudadanos en la Escuela Rafael Labra, en San Juan, esperan su turno para votar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un votante recibe en sus manos gel desinfectante por parte de una funcionaria de colegio antes de entrar a votar. (ELNUEVODIA.COM)

Al igual que en el resto de la isla, en Ponce también se podían ver filas a las afueras de los colegios electorales. (Henry Joel Ortiz)

La escuela Mateo Hernández, en Isabela, también presentó buena participación electoral desde temprano en la mañana.

Durante estas elecciones, pese a que no es requisito tomar la temperatura, se estableció un protocolo para prevenir los contagios de COVID-19, que incluye medidas de distanciamiento físico y para evitar el contacto con superficies. (Ramón "Tonito" Zayas)

A pesar de que las votaciones comenzaron a las 9:00 a.m., se reportaron filas en algunos colegios desde las 6:00 a.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las filas fuera de los colegios ha sido la órden del día alrededor de todo Puerto Rico, como fue el caso en San Sebastián. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

Parte de la lentitud en el proceso de votación se debe a las medidas de seguridad que se están tomando en los colegios electorales. (Ramón "Tonito" Zayas)

Ante las largas filas a las afueras de los centros de votación, muchos ciudadanos han optado por resguardarse con paraguas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una mujer con una enfermedad neurológica vota desde su carro. (ELNUEVODIA.COM)

En la Escuela Rafael Labra, varias personas le gritaron "pillo" a Pedro Pierluisi cuando salió del recinto luego de votar. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Durante la jornada de hoy, los electores se han tenido que llenar de paciencia debido al tiempo de espera, como a las afueras de esta escuela cerca de la calle Loíza, en San Juan.

En la escuela Cedín, en San Juan, también hubo mucho tiempo de espera en su exterior.

Su hija Ana Victoria, quien recién cumplió sus 18 años hace una semana según dijo Romero, está cónsona con su padre en que el voto del electorado, sobre todo el joven, será crucial para el futuro de la ciudad capital.

“Es muy importante para mí poder participar por primera vez y pienso que este momento es bien importante para el futuro de San Juan y el futuro de Puerto Rico. Así que no solamente es importante para mí, sino que urjo a todos los jóvenes de San Juan a salir a votar y ejercer su derecho porque en verdad va a cambiar cómo ha funcionado la ciudad de San Juan por los próximos cuatro años y posiblemente por los próximos 20″, dijo la joven hija del aspirante a la alcaldía.

El senador, quien comenzó su vida en el servicio público como secretario del Departamento del Trabajo y luego fue secretario de la gobernación bajo la administración de Luis Fortuño, dijo que la imagen de la capital está maltrecha y se enfocará en levantarla.

”Sí está maltrecha… en estudios y en reporte de revistas como el U.S. News, es el sentir de la gente. La ciudad está ‘esbaratá’. Hay que trajajar, pero no se transforma ni en un día ni en un año. Pero las actitudes sí se pueden transformar y yo vengo a que la gente vea y sienta que el gobierno municipal le pertenece", apuntó.

“San Juan es un municipio con muchas fortalezas. Si hay otros municipios, de ambos partidos, que han paliado la crisis de los huracanes y la falta de subsidios, y menciono a Bayamón y Carolina, que lo han hecho bien, San Juan puede hacerlo mucho mejor”.