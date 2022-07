La mayoría del liderato político de Puerto Rico se expresó con cautela el miércoles en torno al futuro del proyecto que propone realizar un plebiscito de status en la isla con las opciones de la estadidad, la independencia y la libre asociación, el cual fue aprobado en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal.

El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, celebró la aprobación, al reconocer que es un logro histórico. Pero, fue parco sobre el rumbo del proyecto.

“El proyecto de status es el camino para descolonizar a Puerto Rico. Como gobernador y habiendo servido como comisionado residente, comprendo lo que conlleva resolver el status político de Puerto Rico y reconozco que este proyecto de ley es histórico”, indicó en declaraciones escritas.

“Por primera vez, tenemos un proyecto de ley que compromete al Congreso a implementar el resultado de un plebiscito en el que los ciudadanos americanos en Puerto Rico podrán elegir su futuro entre opciones no-territoriales. Todos unidos en contra de la colonia”, agregó.

En cambio, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, se mostró confiado en que el proyecto de ley, que sobrevivió a la oposición de los congresistas republicanos, no completará el proceso legislativo.

“Prevaleció (en un comité de la Cámara de Representantes federal), pero se decía que había consenso y no lo hay. Y no hay consenso ni allá, ni hay consenso acá”, afirmó. Auguró que la medida no será avalada en el Senado federal, donde ya se ha adelantado que no hay prioridad para atender el tema del status de la isla.

“Yo todavía no sé si va a pasar el cedazo de la Cámara (federal) porque ante las propuestas enmiendas de los republicanos, estoy seguro que en la Cámara también van a haber presentación de enmiendas y de discusiones en torno a esas mismas propuestas. ¿Por qué no se incluyó el Estado Libre Asociado (ELA)? ¿Por qué no hay una columna para los que piensan distintos puedan votar? ¿Por qué no se pide una supermayoría? ¿Por qué no se pone el idioma inglés?”, dijo Dalmau.

Estos asuntos mencionados por Dalmau fueron parte de las enmiendas presentadas por los congresistas republicanos en el Comité de Recursos Naturales, pero fueron repelidas por los demócratas dando paso a la aprobación del proyecto.

El también presidente del Senado recordó que el congresista Roger Wicker (Misisipi) anunció ayer mismo la presentación de un proyecto de ley que propone un plebiscito federal que sí incluiría el ELA como opción, junto a la estadidad, la libre asociación y la independencia.

Por su parte, el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, aplaudió la aprobación de un plebiscito con aval federal, el que respaldan desde su anuncio.

“Y también es importante el que se haya reconocido que el status actual, que nos dio un grado mayor de gobierno propio en el 52, pues ya llegó a su límite y el pueblo de Puerto Rico debe escoger una fórmula que sea final”, sostuvo.

“Esperamos entonces que la Cámara en pleno lo apruebe”, continuó.

En “ridículo” ambos bandos

En cambio, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, dijo que tanto el liderato del PNP como del PPD quedaron en “ridículo” ante el Congreso de los Estados Unidos.

“Por un lado, Jenniffer González y el PNP no pudieron tan siquiera contar con el apoyo de su delegación republicana, quienes trataron de introducir enmiendas tan absurdas como incluir la colonia entre las alternativas”, apuntó Natal.

“Por otro lado, los únicos aliados de Dalmau y el PPD en el Congreso son los republicanos racistas y xenofóbicos, quienes representan todo lo opuesto que una vez el PPD dijo defender. Queda claro entonces que ni gobiernos del PNP, ni del PPD serán capaces de adelantar un proceso de descolonización dentro y fuera de Puerto Rico”, agregó.

Natal sostuvo que le corresponde al pueblo ejercer el derecho a la libre determinación. “Desde Victoria Ciudadana continuaremos trabajando para alcanzar consensos procesales para resolver nuestra condición colonial”, apuntó.

Por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reconoció que la medida aún pudiese enfrentar enmiendas cuando sea discutida en el hemiciclo de la Cámara federal, particularmente las cláusulas sobre la “autoejecutabilidad, como también el tema del idioma inglés y la súper mayoría”.

Puntualizó que los populares buscaron entre los republicanos alguien “que introduzca una enmienda de que la colonia es un derecho a perpetuidad”.

“Pero aquí habrá que esperar. La virtud del proyecto, hasta el momento, es que se aprobó por un comité en el mark-up -por primera vez en la historia- el que status territorial no es una opción para la descolonización”, destacó Dalmau, excandidato a la gobernación por el PIP.

Dalmau no descartó que la medida pueda morir en el hemiciclo de la Cámara federal o, posteriormente, en el Senado.

“Pero yo creo que aquí se ha dado una tormenta perfecta. Primero, Jenniffer ha concedido el que no solamente la estadidad no era un mandato en los últimos dos plebiscitos, ella tuvo que aliarse a Nydia Velázquez, que es una adversaria política. De hecho, Jenniffer no recibió un solo voto de los republicanos”, destacó.

“En el caso de los demócratas, obviamente ellos quieren, de cara a las elecciones que tienen de medio término en noviembre, poder decir ‘mira que malos son los republicanos que se oponen a un proyecto de libre determinación para los puertorriqueños’ y, por lo tanto, cortejar el voto hispano. Así que se dieron unas condiciones muy particulares. Qué pase en el hemiciclo (de la Cámara federal), eso todavía está por verse”, sentenció Dalmau.