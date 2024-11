Pablo José Hernández: “El reto principal es la elección de Donald Trump y su historial con Puerto Rico”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“El reto principal es la elección de Donald Trump y su historial con Puerto Rico, pero espero que podamos trabajar con la comisionada (González), siendo ella republicana, en adelantar las causas de Puerto Rico en Washington . Y también he identificado figuras republicanas vinculadas a Puerto Rico que no están en el trajín político diario, que pueden ayudarnos a impulsar las causas de Puerto Rico en la Casa Blanca de Donald Trump”, indicó.

“Es de conocimiento que no respaldaba ni a (Pedro) Pierluisi ni a Fortuño, pero ellos tienen unas experiencias valiosas al haber sido comisionados residentes de un partido, trabajando con gobernadores de otros partidos. Y quiero escuchar esas experiencias, qué funcionó, qué no funcionó, de qué se arrepienten, qué creen que hicieron bien, y aprender de eso para, entonces, emular lo que, luego de escucharlos, concluya que sería provechoso en mi función de comisionado residente” , explicó.

En cuanto al status , insistió en que no reconoce los resultados del plebiscito “criollo”, en el que la estadidad obtuvo el 56.82% de los votos, e insistió en que el tema no será una prioridad en su gestión en Washington. Además, hizo referencia a las expresiones de Mitch McConnell , saliente líder de la mayoría republicana del Senado , quien adelantó que “no se van a admitir nuevos estados”.

“Creo que debemos dejar ese tema a un lado y enfocarnos en las verdaderas prioridades del país, que son el desarrollo económico, la paridad en los programas federales y la reconstrucción de la red (eléctrica), haciendo énfasis en que, ante la victoria de Donald Trump y la victoria de los republicanos en el Senado –todavía no sabemos qué va a pasar en la Cámara (de Representantes) –”, la paridad de programas federales se torna más difícil , sostuvo.

“Creo que la victoria, que no es mía, es de todo el pueblo, porque todo el pueblo –tanto los populares que votaron por mí, pero los no populares que cruzaron (líneas partidistas) por mí– traza la hoja de ruta para el futuro del Partido Popular como la casa grande de todos los puertorriqueños. El resultado en la papeleta popular, si bien a la gobernación lo lamentamos mucho, a la comisaría, es un resultado que no vemos desde que Luis Muñoz Marín estaba en la papeleta del Partido Popular. Dentro de esas circunstancias, mi mensaje a los populares es, hay futuro”, aseguró.