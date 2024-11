William Villafañe concede la victoria a Pablo José Hernández en la contienda para comisionado residente

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Según los resultados preliminares de la CEE, hasta las 12:30 a.m., Hernández Rivera se mantenía en la primera posición en la contienda, con 461,380 votos (44.58%), seguido de Villafañe, con 362,890 (35.06%).

Más temprano, Francisco Domenech, director de campaña de la colectividad de la Palma, había sostenido que no concedería ni aceptaría una derrota de su aspirante.

El actual senador estimó que son sobre 100,000 votos que aún no han sido contabilizados. “Claro está, la ventaja que aventaja el compañero es sustancial y reconozco que es difícil (sobrepasarlo)”, afirmó.

El portavoz de la campaña de Villafañe, Omar Negrón , explicó que los votos adelantados no se han terminado de contar y que estos, supuestamente, favorecen al PNP y a su candidato a comisionado residente.

“Si la pregunta es si la campaña William Villafañe estaría concediendo la derrota, tengo que decirte que no. Quisiera tener la oportunidad de explicar por qué. Quizás, en este momento, ustedes piensen que la ventaja es demasiado amplia y por qué no aceptarlo. La razón es la siguiente. Ahora mismo, la ventaja que le llevaba Pablo José Hernández al amigo William Villafañe era 63,016 votos. La información que hemos entendido que se han recogido 145,000 votos adelantados, que todavía eso no ha sido contabilizado. Por lo que vemos, se estará contabilizando mañana o en los próximos días. Esos 145,000, según la información que nos han ofrecido todo aquel funcionario o el equipo electoral, estimamos que alrededor 70% de esos votos son para el PNP. Estamos hablando de que, si es así, el 70% de esos 145,000 votos son 101,500 votos que podrían estar adjudicándosele al PNP y a William Villafañe”, explicó Negrón.