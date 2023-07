En el marco de la conmemoración del natalicio de José Celso Barbosa, el gobernador Pedro Pierluisi arremetió hoy, jueves, contra “líderes políticos”, que no identificó, pero que defienden el status político actual que, a su juicio, es “indigno”.

“Parece mentira que, a estas alturas, en el siglo 21, estemos oyendo líderes políticos ofreciendo ideas viejas y propuestas irreales para seguir tratando de darle vida al status territorial, colonial, que limita nuestro progreso y nuestra democracia. Me conforta el hecho de que nuestra gente está clara. Sabe lo que quiere y, cada día más, valora la igualdad”, dijo el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante el mensaje que ofreció en el evento conmemorativo, efectuado en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

Pierluisi dio sus expresiones dos días después de los actos conmemorativos del 71 aniversario del Estado Libre Asociado (ELA), ocasión que sirvió para que líderes del Partido Popular Democrático (PPD), encabezados por su presidente, Jesús Manuel Ortiz, hicieran una férrea defensa del status actual. Incluso, tanto Ortiz como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anticiparon que, en caso de un plebiscito de status, abogarán por que la opción del ELA aparezca en la papeleta. Dalmau indicó, además, que defenderá una definición del ELA que sea “un pacto formal y suscrito” con Estados Unidos.

En un aparte hoy con la prensa, Pierluisi enfatizó en el contenido de su mensaje, y dijo que los discursos recientes en defensa del ELA son obsoletos.

“Ahí no hay nada nuevo. Todo lo que están proponiendo son cosas que se han propuesto en el pasado, hasta décadas atrás. Nunca han recibido apoyo en el Congreso. Son propuestas irreales. Son propuestas fantasiosas… el famoso pacto que nunca tuvimos porque, si uno lee la Constitución, habla en la naturaleza de un pacto, pero se le dijo al más alto del nivel del gobierno federal, en repetidas ocasiones, tanto presidentes como líderes del Congreso, que no hubo tal pacto, que no hubo tal pacto bilateral”, afirmó.

El mandatario expresó, asimismo, que lograr la estadidad para la isla “es una lucha permanente”.

“Es un trabajo duro, que estamos haciendo tanto en Puerto Rico como en el Congreso, en Washington. Aquí, somos mayoría. Los estadistas, claramente, somos mayoría. Eso ya se ha demostrado en repetidas ocasiones cuando se ha consultado al pueblo”, dijo.

“También, esta solicitud de que aquí podamos decidir si las leyes federales aplican o no es irrisoria. Eso lo están planteando desde antaño y, en el Congreso, eso no se va a permitir”, abundó.

Pierluisi dijo que “basta ya de ese status indigno, de ese status inferior, de ese status que causa que todo el tiempo estamos yendo al Congreso a reclamar trato igual”.

La conmemoración del natalicio de Barbosa fue dedicada al exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, padre, quien estuvo presente en la actividad y se emocionó hasta el llanto cuando se dirigía al público. Barbosa fue descrito por el gobernador como el hombre de “acción decidida, que abrió camino frente al inmovilismo”.

Sobre la seguridad en la isla

Concluido el evento y cuestionado por El Nuevo Día sobre los asesinatos recientes, incluyendo el de dos adolescentes en Piñones, Loíza, el primer ejecutivo lamentó lo acontecido.

“Solo puedo unirme al dolor de sus familiares”, sostuvo, no sin antes recordar que uno de sus hermanos murió asesinado en “carjacking”.

Pierluisi opinó, igualmente, que hace falta “arreciar” la lucha contra la criminalidad.

“Estamos en una lucha sin cuartel contra el crimen, y estamos trabajando con las autoridades federales de ley y orden como nunca antes. Aquí, lo que hay que hacer es arreciar, seguir arreciando esa lucha para que baje la violencia en Puerto Rico, comenzando con los asesinatos todavía más de lo que ha bajado”, sostuvo.

“Los cambios se dan constantemente en el sentido de que las 13 comandancias (de la Policía) están compartiendo información, inteligencia”, agregó.

Señaló, de paso, que la solución contra la criminalidad es “a largo plazo” e incluye otros aspectos, como la educación, el apoyo familiar, la salud mental y la adicción, que –aseguró– son atendidas por su administración.

En otro tema, Pierluisi señaló que el proyecto de ley que enmienda el Código Electoral no ha llegado aún a su consideración. Agregó que recibirá asesoramiento para decidir si lo avala o no, pero recordó que la medida no contó con el aval del PNP.

“Eso, de por sí, me lleva a mí a criticar el proyecto. No he tomado una decisión en espera del asesoramiento que voy a recibir”, expuso.