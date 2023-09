El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este lunes que haya solicitado al exsenador Larry Seilhamer ser su compañero de papeleta para las elecciones de 2024 e insistió en que no tiene que hacer esa gestión porque no hay una vacante para la comisaría residente en Washington.

El Nuevo Día supo, a través de dos fuentes, que el acercamiento de Pierluisi a Seilhamer ocurrió la semana pasada, cuando ambos coincidieron en una actividad, en Ponce.

Este medio intentó comunicarse con el exlegislador, quien solo respondió con un mensaje de texto: “no tengo (nada) nuevo para compartir o informar”.

Tras ser consultado acerca de la alternativa de Seilhamer para que sea su compañero de papeleta, el primer ejecutivo sostuvo que “ya yo he dicho que yo no estoy en ese proceso, porque no hay vacante en la comisaría residente. En su momento, si surge una vacante, entonces puedo evaluar los diferentes precandidatos o precandidatas que surjan, pero no hay vacante, así que por eso no estoy dedicándole tiempo a ese asunto”.

Asimismo, al cuestionársele si, de surgir una vacante, el exsenador sería un candidato a evaluar, Pierluisi dijo que “lo he elogiado en el pasado, recientemente y lo seguiré elogiado, pero no lo estoy considerando como comisionado residente”. Carlos Mellado, secretario de Salud, había considerado aspirar al cargo hace unos meses, pero desistió.

El mandatario se reafirmó en que la posibilidad de sumar a Seilhamer “está fuera de lugar, porque ahora mismo ahí (en la comisaría residente) no hay vacantes. Hay que respetar, pienso yo, a la comisionada residente. Está haciendo su trabajo, así que yo no quiero estar propiciando el que haya un reto a la comisionada residente. No estoy en ese proceso”.

Por su parte, y según comentaron varias fuentes a este diario, la comisionada residente Jenniffer González también coqueteó con la posibilidad de que Seilhamer fuese su compañero de papeleta. En cambio, no consideró a José Enrique “Quiquito” Meléndez, quien en días recientes dijo que no avalará a la funcionaria porque incluyó en su equipo de trabajo al cabildero Elías Sánchez.

Las fuentes también indicaron que González hizo acercamientos al general retirado de la Guardia Nacional, José Reyes, y al exsecretario de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni.

De otro lado, el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, manifestó que “Larry sería una buena alternativa si la comisionada no aspirara, pero la candidatura a comisionada residente no está vacante hasta que la comisionada no anuncie cualquier otra cosa”.

Pierluisi insistió en su respuesta cuando se le preguntó si el embarazo de González, anunciado ayer, domingo, puede cambiar el panorama político de ella y, por consiguiente, el suyo.

“Lo que procede de mi parte es felicitarla a ella y a su esposo Yovín. Les deseo la mayor felicidad como matrimonio y pronto como familia. Es un momento de alegría para todos los que tenemos amistad con la comisionada o la apoyamos. Todos, todos nosotros”, aseveró Pierluisi.

Cuando se le cuestionó si se trastocaría su administración en caso de que González decida aspirar también a la gobernación, sobre todo por el cargo que ocupa hoy en Washington, el gobernador reiteró que no hay vacante.

“Es que no anticipo… yo realmente no parto de la premisa de que vamos a tener una primaria a la gobernación. Habiendo dicho eso, respeto el derecho de cualquiera a aspirar a un cargo electivo, incluyendo la gobernación”, expuso.