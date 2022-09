En momentos en que ha estado sometido al escrutinio público por las expresiones del abogado de su amigo, Joseph Fuentes Fernández, convicto por corrupción, y se ha criticado el desempeño de su administración, el gobernador Pedro Pierluisi señaló que no ha variado su decisión de aspirar a un segundo término en las elecciones del 2024.

“No, en lo más mínimo. Es que vivimos en una democracia. En mi caso, es imposible que yo complazca a todos y por definición lo que yo hago, en gran medida, es buscar un balance en la toma de mis decisiones Por definición, eso conlleva que algunos están satisfechos y otros no”, dijo.

“Pero de eso a que yo abdique a mi responsabilidad, es otro cantar. Eso que se olviden de esa posibilidad. Eso no existe. En cuanto a yo aspirar a un nuevo término, ya lo he dicho. Eso no va cambiar tampoco. Estoy comprometido con hacer la obra que está pendiente, que está en curso”, abundó.

La administración de Pierluisi, entre otras cosas, ha recibido críticas por el manejo que ha dado a la alianza público privada entre el gobierno y LUMA Energy. Además, en días recientes, estuvo bajo fuego cuando trsacendió que el abogado de Fuentes Fernández, Joaquín Monserrate, dijera que su cliente optó por inmolarse en vez de revelar todo lo que sabe sobre el Súper Comité de Acción Política (súper PAC), Salvemos a Puerto Rico, que recaudó dinero para la campaña del mandatario en las elecciones del 2020. Posteriormente, Monserrate dijo que había mal interpretado lo que le había dicho su cliente.

Fuentes Fernández resultó convicto por ocultarle a la Comisión Federal de Elecciones información sobre dicho súper PAC.

El gobernador reiteró que buscará un segundo término en la gobernación en el 2024.

“Exactamente, con el favor de Dios y del pueblo, yo voy a seguir siendo el gobernador de Puerto Rico por seis años y exactamente cuatro meses, al día de hoy”, sostuvo.

Se sostuvo, además, en que su amigo, Fuentes Fernández, no le dijo que era testigo de la fiscalía federal.