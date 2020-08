Nota del editor: Cuarta entrevista a todos los precandidatos a la gobernación, tanto por el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista. Pendientes a elnuevodia.com para la última entrega.

----

Mayagüez - Pedro Pierluisi hizo una pausa en su ajetreada agenda de campaña electoral el martes para atender a El Nuevo Día en la casa de uno de los directores regionales del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el barrio Miradero de este municipio.

Llegó -junto a una comitiva de ocho personas- ataviado con polo, tenis y mahones, su atuendo predilecto desde que, hace exactamente un año, soltó el gabán que usaba como socio propietario del bufete O’Neill & Borges, y decidió dedicarse a tiempo completo a la campaña por la candidatura a la gobernación, tras ver interrumpida su breve estadía en el Palacio de Santa Catalina luego de la salida de Ricardo Rosselló Nevares a causa de las protestas del Verano de 2019.

PUBLICIDAD

Pierluisi percibe los acontecimientos de los últimos cuatro años como “lecciones aprendidas”, y dijo que, cuando decidió aspirar nuevamente al máximo cargo electivo, lo hizo de forma “desprendida”, con la intención de dar a Puerto Rico un gobierno de “resultados” y “obras”.

Se trata de su segunda primaria a la gobernación consecutiva. Perdió en su primer intento, en 2016, cuando todavía era comisionado residente en Washington D. C. y se enfrentó a Rosselló Nevares, hijo del exgobernador Pedro Rosselló.

Si algún clarividente le hubiera dicho entonces que se lanzaría a una segunda campaña para gobernador, no le hubiera creído. “Jamás, pensé que iba a estar aspirando a la gobernación (en 2020). No era mi plan de vida. Después que no prevalecí en la pasada primaria, terminé mi término como comisionado, pero regresé a la práctica privada y realmente, para mediados del verano pasado, yo estaba viviendo el mayor éxito en mi vida privada”, confesó el abogado de 61 años.

Su familia, piedra angular

Su padre, Jorge Pierluisi, secretario de la Vivienda bajo la administración de Carlos Romero Barceló, fue su anticipo de lo que significaba el servicio público. “Mi padre es mi ejemplo... Era adolescente cuando él se convirtió en secretario del Departamento de la Vivienda, y pensé en ese momento que algún día me gustaría ser servidor público como mi padre”, contó.

De la época en que su padre capitaneó la agencia, recuerda las largas horas que trabajaba y el tiempo que dedicaba a escuchar a la gente que necesitaba vivienda.

Sobre su campaña política, Pierluisi indicó que lo más duro de que ocurra en tiempos de la pandemia de COVID-19 es no poder compartir a menudo con sus cuatro nietos, así como su padre y madre, quienes tienen 93 y 90 años, respectivamente.

PUBLICIDAD

“Creo que es duro para todos. En mi caso, tengo a mis padres, que son mayores. Mi madre la operaron recientemente de la cadera. Todavía, está convaleciendo en el hogar… Casi no los veo para evitar exponerlos”, comentó.

“Con mis hijos, lo que hacemos es que, cuando nos vemos, usualmente nos reunimos en la terraza de mi hijo mayor, que es el aire libre y podemos guardar distancia”, relató sobre sus momentos familiares.

Su familia -los Pierluisi y Guillemard- han sido piedra angular en sus aspiraciones políticas y en su campaña. Su hermana, la asesora estratégica en comunicaciones Caridad Pierluisi, dirige su campaña electoral. Su cuñado, el dueño de un bufete, Andy Guillemard, le ofrece consejos, indicó.

La familia de los Guillemard ha aportado también $19,000 en conjunto a su campaña. Asimismo, los Vizcarrondo Carrión -quienes son familia de su exesposa María Elena Carrión y de su excuñado, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión- le han donado $9,900 en conjunto.

Pierluisi describió como una “dicha” contar con el apoyo de su hermana. “Es totalmente leal a mí, y eso es bien importante en este mundo político. Lamentablemente, en la política hay demasiada hipocresía… y tener a alguien con ese compromiso… me da mucha paz y tranquilidad”, comentó.

Sus cuatro hijos, solo uno de los cuales ha incursionado en la esfera pública -Michael Pierluisi, exsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)-, también le apoyan en sus aspiraciones.

“ Aquello realmente daba miedo, pero no titubeé porque siempre he estado ahí para el pueblo, para mi gente, para el partido ” Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el PNP

“Estaban más preocupados antes, cuando decidí dar el paso al frente en medio de todas esas protestas y demostraciones”, dijo, en referencia al movimiento que desembocó en la renuncia de Rosselló Nevares, contexto en el cual Pierluisi llegó a La Fortaleza hasta que el Tribunal Supremo determinó que su juramentación fue inconstitucional.

PUBLICIDAD

Ganar una campaña electoral requiere tiempo, organización y estructura, y Pierluisi es, entre los precandidatos a la gobernación, el único que está dedicado a esto a tiempo completo, muy distinto a la ocasión anterior.

“Liquidé toda mi participación propietaria en el bufete. De igual manera, mi plan de pensión, así que estoy viviendo de eso, de mis ahorros, de mis activos personales, y lo estoy haciendo sin remordimiento”, comentó.

Entonces, agregó: “Yo estoy solo, así que si hay un momento en el que puedo hacer algo así, de decir, pues me quedo sin pensión y vivo de mis ahorros hasta que tenga mi próximo empleo, que debe ser el de la gobernación -con el favor de Dios y el pueblo- pues lo hago”.