Naranjito - Con evidente molestia, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó este jueves todas las críticas a su administración que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, hizo al anunciar que lo retará en primarias, y la acusó de ofrecer un mensaje “negativo”, “pesimista” e “injusto”.

Igualmente, Pierluisi llamó la atención a González al señalarle que, cuando cuestiona el desempeño de su administración, lo hace extensivo al Partido Nuevo Progresista (PNP), al que ella pertenece y que regenta el gobierno.

“Lo que puedo decir, a modo de contraste, es que yo siempre he defendido la obra del PNP y la seguiré defendiendo. Siempre he defendido y seguiré defendiendo la obra del PNP. De igual manera, siempre he defendido y seguiré defendiendo la gestión de las administraciones del PNP porque, como se ha visto en nuestra historia, cuando el PNP está en el gobierno, Puerto Rico progresa. Yo sé que eso es un estribillo, pero es verdad”, dijo Pierluisi.

“Jamás mi ambición personal se ha interpuesto en el camino. Cuando llega el momento de la verdad, yo siempre estoy defendiendo a mi equipo, que es el equipo del PNP”, agregó.

El también presidente del PNP enfatizó que, entre su manera de ser y la de González, “hay un contraste obvio”, que se caracteriza por el “positivismo”. Reiteró que vio el mensaje televisado que González ofreció el miércoles, en el que anunció su aspiración a la gobernación en las próximas elecciones, iniciando así una campaña primarista en el PNP por el primer cargo electivo de la isla.

En su mensaje, la comisionada residente se distanció de Pierluisi y dejó claro su desaprobación a políticas públicas de su administración, como el manejo de los sistemas de salud y educación, la relación contractual con LUMA Energy y el dilatado uso de los fondos federales asignados para la reconstrucción tras el azote del huracán María hace seis años.

Reto abierto

Pierluisi rechazó cada una de las alegaciones de González, quien fue su compañera de papeleta en las elecciones de 2020.

“Hay un gran contraste entre mi visión y la visión que salió en ese mensaje. Un mensaje negativo, pesimista. Un mensaje que, realmente, echa abajo los logros de la administración del PNP en estos dos años y nueve meses que yo llevo como gobernador”, sostuvo.

“Después de dos años y nueve meses, de progreso irrefutable... que me refuten a mí. Aquí, ha habido crecimiento económico sostenido. Tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia. Ahora mismo, hay 100,000 empleos asalariados más que cuando comenzó mi administración. Que alguien se atreva a refutar eso. No pueden”, sentenció en tono fuerte.

Pierluisi atribuyó a “razones personales” que “algunos” no quieran ver el fruto de su gestión.

“Pueden ser aspiraciones personales. Pueden ser cuestiones político partidistas y no las quieren ver, pero la obra... aquí mismo, se está dando en Naranjito”, sostuvo, tras la inauguración de un centro de la Administración para el Cuidado y el Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden).

Añadió que, “desde las gradas, es facilísimo criticar”, y adujo que él habla “con datos que sustentan lo que yo digo”.

“Y reto. Yo reto a los demás, a los que puede ser que sean opositores del PNP o a los que vienen con ganas de criticar, a que me refuten. No lo van a poder hacer, porque estamos haciendo el trabajo y estamos preparados”, soltó. “Es que el que venga a refutarme, a mí, la obra, va a pasar una vergüenza en cualquier foro porque, si vienen a tirar piedras, el problema que van a tener es que no tienen los datos”, abundó.

De inmediato –y a preguntas de los periodistas–, el mandatario aseguró que prevalecerá en la contienda primarista “porque las palabras, las palabras son fáciles”.

“Ese tipo de ataque es injusto no solo conmigo. Es injusto con todos los que me rodean, porque esto es un equipo y es el equipo del PNP. Y le estamos dando progreso a Puerto Rico. Le estamos dando obra a Puerto Rico y, definitivamente, también estamos atendiendo asuntos de justicia social que no se habían atendido hace mucho tiempo”, afirmó sin dejar de mencionar que también ha abogado por la estadidad para la isla.

“O sea, que lo mío es trabajar. No hablarles a las gradas. No son los vídeos y ese tipo de cosa. Es hablar con la verdad”, manifestó.

Además, calificó como “falso” que González haya sido la responsable de traer a la isla miles de millones de dólares en fondos federales tras la devastación post-María. En su mensaje, la comisionada residente atribuyó a su trabajo en Washington la asignación de los fondos, y advirtió que podrían estar en riesgo si no se utilizan.

“Totalmente falso. Primero que nada, los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) los asigna el Congreso, cuando le da el presupuesto a FEMA para atender los desastres naturales por todos los Estados Unidos. No lo tramita ningún congresista en particular, y de Washington sé yo”, dijo Pierluisi, al recordar que también fue comisionado residente.

“Segundo, los fondos de CDBG-DR y MIT se le dieron a Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico, la administración del PNP, presentó un informe que se llamaba ‘Build Back Better’, que justificaba los daños que se sufrieron como resultado de María”, agregó.

“Desde las gradas, cualquiera puede hablar”

El primer ejecutivo reclamó que, bajo su administración, hay $2,900 millones en proyectos de construcción de carreteras, y que supuestamente el nivel de desempleo está en su punto más bajo en la historia.

“Otra vez, para las gradas... Desde las gradas, cualquiera puede hablar. Ahora, el que está haciendo el trabajo es el que habla con propiedad, es el que habla con conocimiento de causa porque, desde afuera, es bien fácil criticar. Pero, cuando uno está en el terreno de juego, haciendo el trabajo, haciendo que las cosas pasen, es otro cantar”, recalcó, al tiempo que defendió su trabajo de fiscalización a LUMA, a cargo de la transmisión y distribución eléctrica.

“La única presión que tengo yo es la de servirle bien al pueblo de Puerto Rico”, dijo Pierluisi, quien este domingo oficializa su intención de revalidar en la gobernación en una actividad a realizarse en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.