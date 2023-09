Quebradillas - El gobernador Pedro Pierluisi insistió este miércoles en su intención de aspirar a un segundo término en La Fortaleza y se mostró confiado en que prevalecerá ante la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien anunció que lo retará en primarias bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero, advirtió que, si recibe ataques, se defenderá porque es “humano”.

“Yo he dicho que yo voy a prevalecer en las próximas elecciones, no porque yo lo diga de la boca para afuera, sino al revés. A base de todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, esa es la mejor carta de presentación. Los demás candidatos y candidatas van a venir con promesas. Van a venir con críticas, pero eso no vale más que una trayectoria de trabajo, de esfuerzos”, dijo a preguntas de periodistas.

Cuestionado sobre la posibilidad de que busque contendores para incumbentes que favorezcan a González en su aspiración a la gobernación, Pierluisi respondió: “No tengo que buscarlos porque vamos a tener, de seguro, candidatos para diferentes posiciones”.

Señaló, de paso, que es importante que el electorado le permita mantenerse en La Fortaleza en un segundo término, algo que no ha ocurrido con ningún mandatario en lo que va de siglo.

“Estoy decidido a brindarle al pueblo de Puerto Rico un gobierno estable, con credibilidad, como ha sido el caso ya por dos años y nueve meses, pero por ocho años. Eso no ha pasado en Puerto Rico desde los años 90… esa estabilidad, esa credibilidad que conlleva una administración de dos términos es más que necesaria hoy en día. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado”, sostuvo para, de inmediato, mencionar que Puerto Rico tiene un “progreso sostenido” y ha mejorado en áreas como empleo, reconstrucción, salud, educación y seguridad.

“Ahora, meramente lo que quiero es darle continuidad a la gestión de gobierno por ocho años, porque eso le va a venir bien a Puerto Rico. Va a venir bien desde el punto de vista de la relación del gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal. Y, también, va a venir bien a nivel del desarrollo económico que todos queremos”, agregó.

Aunque no dio nombres, Pierluisi aseguró que tendrá opciones de personas que pudiesen acompañarlo en la papeleta para la comisaría residente. Como ya ha trascendido, el gobernador le hizo acercamientos al exsenador Larry Seilhamer y al general retirado de la Guardia Nacional José Reyes.

“Ahora, es el momento de arreciar el paso, de mantenernos enfocados, así que yo no tengo dudas de que prevalezco, no solo en primarias, sino también en las elecciones generales. En cuanto a una primaria, si se materializa, lo que yo quiero es ganarla contundentemente, porque eso me propulsa a la elección general”, sostuvo.

González oficializó este miércoles sus aspiraciones, de cara a las elecciones de 2024, mediante un mensaje televisivo, el cual Pierluisi dijo –más temprano en el día– que vería. Con su anuncio, la comisionada residente abrió la puerta a primarias para la gobernación bajo el PNP.

A esos efectos, Pierluisi dijo que, de haber primarias, tendrá “a la inmensa mayoría de todos los funcionarios electos conmigo; también, a la gran mayoría de los candidatos del partido”. Anticipó que realizará una campaña “de respeto”, pero dejó claro que, si hay ataques, se defenderá.

“Hay veces que uno no tiene alternativa. Por ejemplo, si alguien empieza a insultarme a mí o a atacarme de una manera fuera de lugar, pues obviamente yo soy un ser humano. Me tengo que defender. Y no puedo estar apoyando a alguien de forma hipócrita, cuando realmente no es el caso”, recalcó el primer ejecutivo, quien oficializará este domingo su intención de revalidar en el cargo de gobernador, en un evento en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

Pierluisi ya ha participado de primarias por la candidatura a la gobernación del PNP. En 2016, se midió frente a Ricardo Rosselló y no fue electo, y más recientemente, en 2020, frente a Wanda Vázquez Garced, a quien derrotó.

El gobernador sostuvo que siente el apoyo de la gente “por todo Puerto Rico”, porque a “toda actividad que yo concurro, la asistencia es impresionante”.

“El apoyo que yo siento dentro del partido es abrumador. No solo del liderato electo, (sino) a nivel de la base del partido. El apoyo es abrumador. Lo valido todos los días de mi vida”, indicó.

Pierluisi hizo sus expresiones luego de anunciar el comienzo de los trabajos de reconstrucción en el Paseo Linares, en Quebradillas, gracias a una inversión de $793,000 provenientes del Programa de Revitalización de la Ciudad, que se nutre, a su vez, de fondos CDBG-DR.

El paseo, ubicado en el casco urbano, conecta la plaza pública con la del mercado. El plan de remodelación incluye mejoras en las aceras, instalación de adoquines, iluminación LED y embellecimiento con jardines, además de la restauración del obelisco central. Los trabajos tomarán, aproximadamente, nueve meses y se generarán 12 empleos directos, se informó.