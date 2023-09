A cuatro días de que su ahora contendor, el gobernador Pedro Pierluisi, oficialice su intención de revalidar en el cargo y tras meses de incertidumbre, la comisionada residente Jenniffer González finalmente proclamó este miércoles que aspirará a convertirse en la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones generales.

“Ante estos retos históricos y tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza, tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico”, sostuvo González, en un mensaje televisado de más de cinco minutos de duración y en el que revivió la insigne frase “esto tiene que cambiar” del fundador del PNP, Luis A. Ferré.

En su discurso, González destacó, entre otras cosas, que proviene de una familia de empleados de gobierno, que es producto de la escuela pública y que ha enfrentado “retos y desafíos” a lo largo de vida.

“El camino, para mí, nunca ha sido fácil. Lo he logrado. Me lo he ganado con mucho esfuerzo, de la mano de Dios. Y, desde el momento en que decidí aspirar al servicio público, he enfrentado las voces que continuamente me decían ‘no lo vas a lograr, eres joven, eres mujer, gordita, no debes aspirar, no te van a apoyar, debes esperar’... Porque esas son las voces del estancamiento, el fracaso y el conformismo. Esas son las voces de las élites, que siempre quieren imponerse”, manifestó González, quien también destacó que, por estar embarazada, le han sugerido que no busque la candidatura.

De inmediato, procuró distanciarse del gobierno de Pierluisi -del que forma parte- al criticar algunas decisiones de la administración, como el contrato otorgado a LUMA Energy para operar el sistema de transmisión y distribución de energía, la lentitud en la reconstrucción de la isla tras los desastres naturales, la burocracia y la espera, “por meses”, de servicios en el sistema de salud.

Adujo, además, que el gobierno de Pierluisi no ha usado gran parte del dinero que ella afirma haber conseguido en la capital federal tras la devastación que causó el huracán María, en 2017, particularmente, en el sistema eléctrico.

“Llegó el momento para líderes que sean capaces de tumbar los obstáculos, abrir camino hacia un Puerto Rico de avanzada. Construir y levantar ese mañana que todos soñamos”, puntualizó.

Ante la determinación de González, el PNP tendría su tercera primaria consecutiva por el cargo a la gobernación.

La ahora aspirante al máximo puesto del Ejecutivo ha estado más de dos décadas en la política activa. Comenzó, en 2002, como miembro de la Cámara de Representantes, cuerpo que llegó a presidir en 2010. Luego, en 2016, optó –con éxito– por ser comisionada residente en Washington, y revalidó en 2020.

Para esas elecciones, se presentó ante el electorado como la compañera de papeleta de Pierluisi, de quien ahora se distancia.

Entre algunos militantes novoprogresistas, existe temor de que una eventual primaria fraccione el partido y lo debilite en ruta a los comicios de 2024. En 2020, Pierluisi ganó la gobernación con el favor del 33% del electorado.

Pierluisi, quien anticipó hace meses que buscaría la reelección, oficializará la radicación de su candidatura, este domingo, en un evento en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

El PNP comenzará a evaluar aspirantes a puestos electivos en octubre. Pero el Código Electoral establece que las candidaturas deben presentarse o radicarse en la Comisión Estatal de Elecciones del 1 al 30 de diciembre.