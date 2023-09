La confirmación de la comisionada residente Jenniffer González de que retará al incumbente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) desencadenó este miércoles diversas reacciones entre figuras ligadas a la colectividad, desde las voces que apoyan sus aspiraciones hasta quienes expresaron preocupación por el impacto de la primaria.

Si bien el PNP ha celebrado múltiples primarias por la candidatura a la gobernación en lo que va de siglo –incluyendo los pasados dos ciclos electorales–, la contienda que se perfila entre Pierluisi y González representa la primera ocasión en la historia de la Palma en que un gobernador electo es retado internamente. En 2020, Pierluisi derrotó a Wanda Vázquez, quien había accedido a la gobernación por medio del orden constitucional de sucesión.

“Las primarias son buenas para la democracia. A diferencia de personas que la llaman ‘traidora’, me parece que las posiciones, particularmente la de gobernador o gobernadora, deben estar en manos de quienes mejor le sirvan a Puerto Rico. Si (González) entiende que le puede servir mejor a Puerto Rico, eso no la hace traidora. Sin embargo, habiendo estado en la política, tengo que decir que espero que sea una primaria de ideas, no de ‘tiraera’. La gente dice que eso no es así en la política, pero yo lo que creo es que los estilos de ‘tiraera’ son de antes y la gente resiente ese tipo de estilos”, expresó la exsenadora del PNP Zoé Laboy.

“Cualquier fuga de miembros de la colectividad, o incidente que motive a que la gente no vote por el PNP es un problema. Una primaria de esta naturaleza, que va a ser fuerte, inevitablemente va a tener un efecto de posible pérdida de electores que se molestan o se sienten desanimados y se abstienen de ir a votar. Dada la situación álgida, puede pasar cualquier cosa. No veo cómo el PNP pueda salir airoso de una primaria interna”, planteó, por su parte, el analista político Carlos Díaz Olivo.

Varios de los líderes electos cercanos al gobernador, como el senador Carmelo Ríos, aseguraron que, en la base del PNP, no existía un ambiente para una primaria entre el primer ejecutivo y la comisionada residente, incluso ante las encuestas que han arrojado un amplio margen de ventaja para González.

“Luego que empezaron a surgir los comentarios de la posibilidad, la inmensa mayoría de la base (expresaba) que aspira a que no hubiese primaria porque el gobernador Pierluisi le gana a cualquier candidato de la oposición y la comisionada residente, sin duda, tendría igual resultado. Entiendo que el gobernador Pierluisi goza de amplio apoyo institucional y de la base”, afirmó Ríos, quien se desempeñó como secretario general de la Palma hasta agosto.

El expresidente cameral José Aponte Hernández subrayó, por separado, que la aspiración de Hernández deja un hueco en la capital federal en los esfuerzos por impulsar la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos.

“El ideal requiere un trabajo en equipo que lo habían podido estar haciendo ambos, con la colaboración de muchos otros. Tenemos que reforzar esfuerzos en Washington para ocupar el espacio que ella estaría dejando vacío”, dijo el representante.

Ríos aseguró que, ante el anuncio de González, también será necesario celebrar una primaria por la candidatura a comisionado residente, a la que anticipó que se presentarán, al menos, tres aspirantes.

El alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, indicó que, en lo personal, favorece que el exsenador y exsecretario de Estado Larry Seilhamer sea la carta de presentación del PNP para comisionado residente, un puesto que la colectividad ha controlado desde 2001.

Hernández Rodríguez aclaró que su posición no representa a la Federación de Alcaldes, pero que anticipa conversar próximamente con Seilhamer, quien fue visto hace unas semanas en una actividad junto al gobernador.

“Si (Seilhamer) tomase esa decisión, yo lo estaría respaldando”, dijo el ejecutivo municipal.

División entre alcaldes

Si bien el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, expresó que la primaria por la candidatura a la gobernación “no debería pasar”, sus homólogas de Vega Alta y Gurabo adelantaron su apoyo a González en la contienda interna.

“Cuando ha habido situaciones de primarias, el PNP siempre prevalece. (…) Jenniffer González es una mujer organizada, decidida y que abrió paso a futuras generaciones, como esta servidora”, manifestó María Vega, alcaldesa de Vega Alta.

En los pasados 20 años, el PNP cayó en las elecciones generales de 2004 tras una primaria entre Pedro Rosselló y Carlos Pesquera, pero salió airoso en 2016 y 2020.

“Como ya había expresado públicamente anteriormente, si la comisionada decide incursionar y ser la candidata a la gobernación, yo la voy a estar apoyando. Yo soy producto de elecciones especiales, de un proceso competitivo donde se tiene que respetar el derecho de la gente a decidir a quién desean”, sostuvo la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera.

“Es una primaria que yo creo que no debería pasar. Deberían comunicarse y dialogar a ver lo que van a hacer. Eso va a afectar al partido. El cuatrienio pasado, no hubo un aumento en el electorado”, dijo, entretanto, O’Neill.