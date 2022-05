El gobernador, Pedro Pierluisi, se expresó hoy, viernes, “dolido” con el proceso penal que enfrenta su amigo y colaborador, Joseph “Joey” Fuentes, por haber ocultado la procedencia del dinero que ingresó el súper PAC, Salvemos a Puerto Rico, para hacer campaña política que benefició a Pierluisi en el año electoral 2020.

“Repudio toda violación de ley, pero esto a mí me ha dolido, en el plano personal, porque, al fin de cuenta, hay la amistad y conozco a su señora esposa y sus hijos”, afirmó Pierluisi a preguntas de la prensa, que le abordó en una actividad pública en el Centro de Convenciones.

Fuentes se declaró culpable ayer, jueves, de ocultar, encubrir o engañar sobre la procedencia de $495,000 en donativos ingresados por el súper PAC, Salvemos a Puerto Rico, que estableció ante la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés) en mayo de 2020.

Pierluisi confirmó que él y Fuentes se conocen desde que tenían 19 y 18 años, respectivamente, porque coincidieron cuando cursaban estudios universitarios. “Desde ese entonces, sí hemos tenido una amistad, la cual yo no niego. Al revés, (la) he admitido en todo tiempo”, contestó. “Siempre me ha apoyado. Siempre aportó a mis campañas económicamente. Cuando se creó este PAC, lo dijo en los medios y yo lo dije a los medios”, sostuvo.

El gobernador negó que haya habido coordinación con su comité de campaña u otra comisión de delitos. Insistió en que las otras personas mencionadas en el pliego acusatorio como Individuo-1, Individuo-2 e Individuo-3 no están imputadas de delito alguno.

La denuncia criminal contra el súper PAC y Fuentes Fernández dice explícitamente que hubo comunicaciones con otros dos individuos, quienes “discutieron (entre sí) aspectos de su esquema para evadir informar la fuente verdadera de los donativos”. Esta acción va en violación de leyes electorales y criminales creadas para proveer mayor transparencia sobre la influencia del dinero en la política electoral.

Las comunicaciones interceptadas por los federales se dieron mediante mensajes de texto y correos electrónicos, que Fuentes Fernández intercambió directamente con un “asociado” del gobernador Pierluisi e “importante recaudador de fondos para su campaña electoral de 2020″ [Individuo-1], así como con el secretario de las organizaciones sin fines de lucro, Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad [Individuo-2], según la información en las cuentas bancarias.

El Individuo-2 fue responsable de transferir hasta $495,000 en fondos de las entidades fantasmas a Salvemos a Puerto Rico entre el 25 de junio al 16 de noviembre de 2020. Esta persona es descrita como el secretario de Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad, de acuerdo a la información en las cuentas bancarias comerciales.

Mientras, un tercer individuo es mencionado en la acusación, puesto a que fue orientado por el secretario corporativo sobre cómo podía donar sin que su nombre apareciera públicamente.

Abordado sobre la participación de estos individuos en el esquema, el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, se limitó a decir que Fuentes es la única persona procesada e imputada de delito por haber hecho declaraciones falsas ante la FEC, cuando tenía la responsabilidad legal de proveer la información veraz sobre los donantes.

Pierluisi alegó desconocer la identidad de los individuos, allegados a él, que mantuvieron comunicación directa con Fuentes Fernández y le colaboraron en la creación de las entidades fantasmas para ocultar los verdaderos donantes. “Tengo cientos de allegados. Recaudadores también”, dijo.

Inmediatamente, agregó que le despreocupan las menciones que se hicieron de estas personas. “Si se leen el pliego cuidadosamente, van a ver que tanto el pliego como la declaración de culpabilidad, en ninguno de los dos se imputa acto ilegal o delito a ninguna de las personas ahí mencionadas. El delito que se cometió se ha procesado”, comentó.

“Aquí si algo se está viendo es el que la hace la paga. Las autoridades federales y estatales tienen un frente común y nadie está por encima de la ley”, puntualizó.