Persisten las preocupaciones con el voto adelantado, pero el PPD hace llamado de confianza a sus electores

“Estamos haciendo un trabajo intenso, responsable y dirigido a darle confianza a esos electores sobre el voto adelantado. Si usted que me está escuchando o viendo tiene más de 60 años y cualifica para esa modalidad, confíe en el equipo del Partido Popular ”, expresó Ortiz, al finalizar una reunión de la Junta de Gobierno, en la sede del partido.

Al momento, ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se han presentado cerca de 13,000 solicitudes de voto adelantado, confirmó la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró , quien no precisó cuántas de esas peticiones son de militantes populares.

Durante la reunión extraordinaria celebrada este lunes, la comisionada electoral de la Pava indicó que presentó una propuesta para que se permitiera alterar la dirección que aparece en el Registro Electoral, siempre y cuando ello no implique un cambio de precinto. La propuesta no fue acogida por los comisionados de las otras cuatro colectividades.

“Tienes que tener alternativas porque, si no, vas a tener miles de sobres devueltos, pero tampoco lo puedes abrir al universo de cualquier dirección donde quieras recibir las papeletas” , enfatizó Angleró.

Sobre la orden para imprimir las papeletas, que fue enviada el viernes pasado a la imprenta, Angleró indicó que no se les ha dado información sobre cómo va el proyecto. “No nos han pedido empleados de balance para estar allá, que se supone que tenemos derecho a tenerlos. Me imagino que será tema de discusión en la reunión del miércoles”, indicó.