Planned Parenthood retira demanda contra los recortes de Medicaid de la administración Trump

PROVIDENCE, R.I. - Planned Parenthood se ha movido para retirar su desafío legal contra la administración Trump por cortar la financiación de Medicaid a sus proveedores de aborto en todo Estados Unidos.

Desde julio, los abogados de Planned Parenthood han estado luchando para bloquear parte del proyecto de ley de impuestos del presidente Donald Trump que, según argumentaron, apuntaba injustamente a sus clínicas y dejaría a los pacientes vulnerables con aún menos opciones de atención médica.

Sin embargo, en diciembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la administración Trump podía seguir reteniendo la financiación de Medicaid a Planned Parenthood y otros centros de salud. Mientras tanto, una demanda separada presentada por una coalición de estados mayoritariamente demócratas que también desafiaba los recortes, recibió un golpe similar en enero, aunque ese desafío legal sigue en curso.

PUBLICIDAD

Una tercera demanda, también por los recortes de financiación, presentada en Maine por una red de clínicas médicas que también se vio afectada por la ley fiscal de Trump, fue desestimada voluntariamente en octubre.

Planned Parenthood solicitó a última hora del viernes la desestimación voluntaria de la demanda. El lunes se envió un correo electrónico en el que se pedían comentarios al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

“El objetivo de esta demanda siempre ha sido ayudar a los pacientes de Planned Parenthood a obtener la atención que merecen de su proveedor de confianza. Sobre la base de la decisión del 1er Circuito, está claro que esta demanda ya no es la mejor manera de lograr ese objetivo”, dijo la organización en un comunicado.

Bajo la disposición fiscal en el proyecto de ley de impuestos de Trump, los pagos de Medicaid terminarían si los proveedores como Planned Parenthood ofrecieran principalmente servicios de planificación familiar -cosas como anticoncepción, aborto y pruebas de embarazo- y recibieran más de 800.000 dólares de Medicaid en 2023.

La ley no menciona específicamente a Planned Parenthood, pero los dirigentes de la organización han afirmado que está destinada a afectar a sus casi 600 centros en 48 estados.

Medicaid es un programa sanitario del gobierno que atiende a millones de estadounidenses con bajos ingresos y discapacitados. Aunque la ley federal prohíbe que el dinero de los contribuyentes cubra la mayoría de los abortos, muchos conservadores han argumentado durante mucho tiempo que los proveedores de abortos como Planned Parenthood utilizaban el dinero de Medicaid destinado a otros servicios sanitarios para subvencionar el aborto.

PUBLICIDAD

Casi la mitad de los pacientes de Planned Parenthood dependen de Medicaid.

Según Planned Parenthood, 23 de sus clínicas sanitarias se han visto obligadas a cerrar como consecuencia de la ley fiscal de Trump, que entró en vigor el 4 de julio. Más de 50 clínicas cerraron en 18 estados el año pasado, la mayoría de ellas en el Medio Oeste.

---