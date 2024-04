Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Están utilizando corporaciones como subterfugio para poder obtener contratos en municipios y otras entidades gubernamentales con este tipo de conducta externamente, una violación no tan solo a los reglamentos electorales sino a la ley de Ética Gubernamental”, aseguró Torres Montalvo.

Sobre el alegado esquema, el representante José “Pichy” Torres Zamora manifestó que Cruz Maldonado había sido contratado lícitamente por el municipio de Arecibo previo a ser designado como comisionado alterno del PPD. No obstante, cuando fue nombrado en la función que hoy ocupa, “empezó a desviar esos contratos hacia corporaciones de amigos”, sostuvo el político.

“Todo el mundo sabe que ‘Toñito’, por lo bajo, se presenta a reuniones (y) representa a Polimat”, expresó Torres Zamora, quien no proveyó evidencia para sostener esta alegación ni que Cruz Maldonado esté en la estructura organizacional de Polimat.

El Nuevo Día hizo gestiones para obtener una reacción de Cruz Maldonado, pero, al momento de esta publicación, no se ha obtenido respuesta.

Sin embargo, emitió unas expresiones en la red social X en las que asegura que hubo una malinterpretación del artículo 3.1 (7) (b) del Código Electoral, pues expuso que los comisionados alternos no son considerados servidores públicos y que están en libertad de ejercer su profesión.

“EN MI CASO PARTICULAR, sencillamente, no hago negocios, ni tengo contratos con agencias de gobierno ni tengo una corporación que tenga contratos con municipios o agencias de gobierno de ninguna clase”, sostuvo el Cruz Maldonado, quien no hizo referencia a la señalada empresa y si tiene algún rol de “colaborador”.