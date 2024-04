Victoria Ciudadana denuncia “esquema” del PNP para recusar electores en San Juan

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Sabíamos que esta era una estrategia del PNP porque llevan varios meses alardeando de que estarían utilizando este mecanismo para buscar socavar, en un principio, la base de Victoria Ciudadana. Lo que pasa es que aquí se están llevando enredados a personas que no son simpatizantes de Victoria Ciudadana, incluyendo a personas que son afiliados del Partido Nuevo Progresista , porque lo están haciendo de una forma bastante arbitraria”, sostuvo Natal Albelo.

La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo , rechazó esos señalamientos. “Esta comisionada y el Partido Nuevo Progresista no estamos llevando a cabo procesos de recusación”, indicó.

“Hay un proceso que están llevando unos equipos en los precintos, que ellos han hecho su trabajo de campo en el municipio de San Juan, porque identificaron alrededor de 6,000 electores que estaban votando en San Juan y no les correspondía. Obviamente, se requiere hacer un trámite bien exhaustivo, y los que sí pudieron completar ese trámite se han estado recusando en los pasados meses, y se van a recusar más”, añadió Santo Domingo.

“Nosotros no nos enteramos que eso (recusaciones) está ocurriendo hasta que va a la comisión local, que se cita una vista, que se da un listado de las personas cuyos votos están siendo recusados en esas vistas. Y es en ese momento en que comenzamos a comunicarnos directamente con las personas, y nos percatamos que, en la absoluta mayoría, por no decir, en el 100% de los casos, las personas están completamente ajenas al proceso ”, abundó.

“En algunos casos, personas dicen, ‘pero cómo va a ser, si he votado por el PNP anteriormente, no sé por qué están tratando de sacarme del registro’. Así que hay mucha indignación, hay mucho descontento”, abundó. “Tanto los que están recusando como los que están emplazando son de los equipos de campaña de los candidatos del PNP en San Juan, así que no hay duda que estamos hablando de una estrategia orquestada por el PNP”.