¿Por qué no arranca la inscripción y reactivación de electores para los comicios de noviembre?

Cuando se comparan las cifras de junio de 2020 con las del mismo mes en 2024, la merma entre los reactivados es de 20% (58,090 vs. 46,364), mientras que, entre los nuevos inscritos, alcanza el 39% (86,939 vs. 52,687), según datos provistos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el analista electoral Manuel Álvarez Rivera .

No sienten que tiene algún valor asistir a las urnas porque entienden que su voto no haría mucho efecto en cambiar o no cambiar el rumbo del país

Sin embargo, las razones para no inscribirse o reactivarse son múltiples y variadas. Caraballo Vélez sostuvo que –desde su trabajo en varias organizaciones no partidistas que se han insertado en los procesos políticos de Puerto Rico– ha conocido a personas que desisten de participar porque “no sienten que tiene algún valor asistir a las urnas porque entienden que su voto no haría mucho efecto en cambiar o no cambiar el rumbo del país”.