El elector que acuda mañana a votar en las primarias no solo tendrá un escenario distinto al de eventos previos a causa de la pandemia del COVID-19, sino que también deberá lidiar con variantes en las papeletas y en cómo emite su sufragio.

Para empezar, el elector del Partido Nuevo Progresista (PNP) puede recibir hasta un máximo de siete papeletas, si es que donde reside hay primarias por la alcaldía y por los escaños legislativos por distrito. En el caso del Partido Popular Democrático (PPD), los electores pueden recibir hasta cuatro papeletas.

La diferencia mayormente estriba en que el PNP optó por imprimir sus papeletas para los cargos de senador y representante por acumulación por un solo lado, mientras que el PPD decidió imprimir esas papeletas por la parte frontal y trasera.

Además, el PNP tendrá más papeletas porque el día de las primarias los novoprogresistas deben escoger al sustituto del senador por acumulación Larry Seilhamer, quien renunció a su cargo en enero pasado.

PUBLICIDAD

Los aspirantes a este escaño legislativo son Keren Riquelme, Wilson Colón Rivera y Eugenio Matías Pérez. De este trío, Riquelme es la única que figura entre los 13 aspirantes a seis de los cargos a senador por acumulación que debe escoger el elector penepé en esa papeleta. Es decir, Riquelme figura en dos papeletas del PNP.

A diferencia de otras primarias, el elector deberá acudir al centro de votación con mascarilla y guardar un distanciamiento social de seis pies. Se le proveerá desinfectante de manos y un par de guantes para que vote y coloque su papeleta en la máquina de escrutinio electrónico.

Cómo votar

Independientemente de cuál sea la primaria en la que participará el elector, las reglas sobre cómo votar son las mismas. El elector debe hacer su selección con un marcador -tipo “sharpie”- color negro que le proveerán los funcionarios de colegio. La selección del aspirante por el que desea votar debe hacerse única y exclusivamente en el cuadrante que acompaña su foto para que se considere como una marca válida cuando sea leída por la máquina de escrutinio electrónico.

Para la candidatura a la gobernación, a la alcaldía de un pueblo y a representante por distrito, el elector debe hacer una sola selección. Es decir, solo tiene derecho a votar por un solo aspirante en cada papeleta.

En la papeleta para escoger a los senadores por acumulación, el elector debe seleccionar seis aspirantes. El PNP tiene en su papeleta a nueve precandidatos y el PPD, 12. La papeleta, tanto del PPD como la del PNP, provee encasillados en los que el elector puede colocar o escribir aspirantes por nominación directa.

PUBLICIDAD

En la papeleta para escoger a representantes por acumulación, el elector debe también seleccionar a seis aspirantes. El PNP tiene nueve precandidatos y el PPD, 13. También esta papeleta, sea del PPD o del PNP, provee encasillados en los que el elector puede escoger aspirantes por nominación directa.

Independientemente de si el elector quiere escoger aspirantes propuestos por el partido de su preferencia o proponer algunos por nominación directa, su selección no debe sobrepasar de seis aspirantes. Puede combinar aspirantes propuestos por el partido y por nominación directa, pero su selección en total no debe exceder de seis aspirantes.

Mira las papeletas modelo para los aspirantes a la gobernación:

Modelo PNP

Modelo PPD

Cómo evitar dañar la papeleta

Hay tres formas en las que un elector puede dañar la papeleta. En estos casos, el elector tiene derecho a una segunda papeleta, que debe pedir a los funcionarios de colegio.

Si el elector rompe la papeleta, aunque sea un pequeño pedazo, la daña. Igualmente, daña la papeleta si vota por una cantidad de aspirantes mayor a lo permitido, por ejemplo, si vota por dos aspirantes a la gobernación porque debe escoger solo uno. Lo mismo sucede con la papeleta para seleccionar el alcalde. En las papeletas para escoger los senadores y representantes por acumulación, debe limitarse a escoger seis. Una selección de aspirantes mayor a esa cantidad implica que dañó la papeleta.

La tercera forma en la que un elector puede dañar la papeleta es si hace marcas por los bordes o puntos de rango (marcas negras) que están por todo el borde de la papeleta y que sirven para que la máquina de escrutinio electrónico haga su lectura.

PUBLICIDAD

Interacción con la máquina de escrutinio

Cuando el elector termina de votar, debe insertar cada papeleta en la máquina de escrutinio electrónico. Si la papeleta está bien votada, la máquina la aceptará. De presentar una selección mayor a la que permite la papeleta, la máquina le indicará que está mal votada. La máquina le indicará lo mismo al elector si la papeleta está en blanco o si votó por una cantidad menor a la que tiene derecho.

Si pese a la advertencia del equipo de votación el elector desea someter su papeleta puede hacerlo, pero debe saber que su voto no será contabilizado porque está mal hecho.

Papeleta en las alcaldías con o sin legisladores municipales

Habrá papeletas, del PPD y del PNP, en las que un aspirante a la alcaldía no esté acompañado por su plancha de legisladores municipales o que posea menos que su contendor. Esto no implica que hay un problema en la papeleta. Se debe a que el aspirante no sometió un equipo de legisladores municipales que le acompañe en su aspiración o sometió una cantidad menor a la que tenía derecho. Todo depende de cuál haya sido la intención del aspirante al momento de radicar su candidatura ante la Comisión Estatal de Elecciones.

Mira una papeleta modelo para el cargo de alcalde:

Cambios al votar

- El horario de votación será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Los electores deben llevar puesta una mascarilla, pero si no la tienen, se les proveerá.

- Se les tomará la temperatura a todos los electores. De tener temperatura alta, no se les negará el voto. Cada partido tiene un protocolo para atender a este elector.

PUBLICIDAD

- Todo elector autorizado para voto adelantado por el Partido Nuevo Progresista que no pudo votar el pasado sábado podrá hacerlo de manera preferente.

- No se usará frasco de tinta indeleble, sino otro frasco tipo gotero. Se le proveerá al elector un par de guantes para que no toque de manera directa el marcador, la papeleta y la máquina de escrutinio.

- No habrá casetas de votación, sino mamparas.