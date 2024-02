Rafael “Tatito” Hernández asumiría el control del CDT de Dorado si gana la alcaldía

“Una de las cosas que está ocurriendo en Dorado es que las ambulancias no le dan servicios ni a los pobres ni a los ricos, no están”, señaló Hernández Montañez, quien reconoció, sin embargo, que el municipio cuenta con ocho de estos vehículos, dos de ellos, nuevos. “El problema que tenemos es que no tenemos los choferes… y los poquitos que tienen no son paramédicos, y eso es otro problema”, subrayó.