En busca de descentralizar la seguridad preventiva en Dorado, el aspirante a la alcaldía de ese pueblo por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, presentó este martes tres propuestas –dos de ellas por la vía legislativa– para brindarle más seguridad a los ciudadanos.

“En la jurisdicción de Dorado, en los pasados 11 meses, antes que culminara el año 2023, se dieron 11 asesinatos, 19 robos, 49 escalamientos, 139 apropiaciones ilegales y 46 vehículos hurtados”, señaló Hernández, presidente de la Cámara de Representantes. “La gente en Dorado no se siente segura, esto es un tema prioritario para los doradeños”.

La primera propuesta de Hernández busca descentralizar la seguridad preventiva al unificar la Policía estatal y municipal. En conferencia de prensa en las afueras del Capitolio, el líder popular detalló que aspira a unir a 16 policías municipales con 49 estatales del municipio, para “tener un cuerpo integrado efectivo”.

Para esto, Hernández radicó una medida en la Cámara. Aclaró, además, que la propuesta no tocaría las divisiones de la Policía estatal, como Drogas, Vehículos Hurtados, etcétera. “Los recursos que van a pasar a nivel municipal son los de prevención”, explicó.

La segunda propuesta –que también requerirá acción legislativa– crea la figura de “policías auxiliares” y los reconoce dentro de la definición de “funcionarios del orden público” para permitirles realizar arrestos. Según Hernández, esto permitiría reclutar más de 20 oficiales a través de alianzas con el sector privado.

El popular –quien oficializó su aspiración a la alcaldía de Dorado en diciembre– reconoció que había integrado ambas propuestas en un proyecto de ley que el gobernador Pedro Pierluisi vetó. En esa línea, exhortó a Pierluisi a “sentarse a dialogar” sobre las nuevas medidas, al afirmar que, más allá de Dorado, podrían beneficiar a otros municipios.

Agregó que la implantación de las propuestas conllevaría una inversión de $1.5 millones, y que el Municipio de Dorado tiene cerca de $3 millones disponibles, que no utiliza en temas “prioritarios”, según Hernández.

Por otro lado, indicó que el Negociado de la Policía –adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP)– no favoreció la medida anterior que radicó a estos fines.

“Yo no pierdo la esperanza de que podamos aprobar la legislación en esta sesión, quizá no antes del 2 de junio, pero quizá después del 3 de junio, después de pasar el proceso primarista, donde ya las personas están acomodadas en sus posiciones. (…) Adicional a eso, es voluntario, no es obligado, es la ciudad que quiera hacerlo, esto no es obligado”, precisó el presidente de la Cámara.

Hernández oficializó su aspiración a la alcaldía de Dorado en diciembre. (David Villafañe/Staff)

La tercera y última propuesta busca crear una División de Inteligencia denominada “Dorado Vice” que, de acuerdo con Hernández, integraría las herramientas de tecnología más avanzadas para prevenir, investigar y procesar a los ofensores de la ley en Dorado.

Esto conllevaría una inversión en herramientas tecnológicas, como inteligencia artificial, cámaras de seguridad, adiestramiento en procesos investigativos y manejo de casos.

“Los fondos están disponibles hoy, (pero) no se utilizan de la forma correcta en beneficio de los doradeños, donde los doradeños quieren que se invierta y estamos hablando de todos los niveles de la sociedad doradeña. Todas las comunidades se sienten que la Policía no llega, se sienten que están abandonados, se sienten que no hay presencia y tienen temor, tanto los que están en las urbanizaciones cerradas… como los que están en las parcelas, en las barriadas”, puntualizó Hernández.

Tras 15 años en la Legislatura, Hernández retará en las primarias del PPD al alcalde incumbente de Dorado, Carlos López, quien lleva 36 años en la poltrona municipal, tras ser electo por primera vez en 1987.