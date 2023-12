El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este jueves que las expresiones que han hecho él o miembros de su equipo de campaña sobre la figura de Elmer Román, precandidato al cargo de comisionado residente en Washington por el bando de Jenniffer González, puedan interpretarse como un rechazo al trabajo y compromiso de los militares o veteranos.

“Ese planteamiento es absurdo. No tiene pies ni cabeza, es más, hasta raya en la ridiculez. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra”, puntualizó el mandatario, al ser abordado sobre el tema durante una conferencia de prensa en la que inauguró una égida en Caguas.

No obstante, Pierluisi se reafirmó en que Román no tiene una trayectoria probada a favor del ideal de la estadidad. “El único señalamiento que ha venido, por lo menos de mi parte, y lo reitero, es que ese candidato, Elmer Román, no es conocido como un defensor de la estadidad, no ha hecho, que se sepa, nada en concreto a favor de la estadidad”, aseveró.

PUBLICIDAD

Lo anterior, según Pierluisi, no es el caso del representante José “Quiquito” Meléndez y el senador William Villafañe, quienes también van en busca de la silla en la capital federal. “Tanto William Villafañe como ‘Quiquito’ Meléndez tienen toda una trayectoria en defensa de la estadidad, de la igualdad que, para mí, es el criterio principal para cualquiera que quiera ser candidato a la comisaría residente bajo la insignia de la Palma, así que me reitero en eso. Pero de eso, venir a decir que uno no está valorando a los veteranos, es absurdo y es ridículo”, insistió.

Dijo que, como comisionado residente, impulsó varias iniciativas en reconocimiento al trabajo y sacrificio de los veteranos, como la ceremonia de otorgación de la Medalla de Oro del Congreso a los Borinqueneers. “Ahora bien, no todo veterano es estadista, no todo veterano sabe defender la estadidad al nivel que se espera de un comisionado residente. Así que no deben generalizar así porque, en lo más mínimo, el planteamiento que he hecho tiene que ver con el hecho de que esa persona es veterano o militar”, subrayó.

Tras conocerse que Román será el compañero de González en sus aspiraciones por lograr la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el director de campaña del gobernador, Edwin Mundo, ha cuestionado las credenciales del capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos, así como que su precandidatura cumpla con los requisitos requeridos bajo el Código Electoral 2020.

González, por su parte, ha asegurado que “le da promoción” el interés del equipo contrario en la figura de Román. “Es triste que no se impugne a otros candidatos y residentes, pero se quiera impugnar a un veterano que, obviamente, está aquí y reside en Yauco”, abundó la comisionada, el pasado domingo, durante la actividad en la que oficializó su intención de retar a Pierluisi en una primaria por la gobernación.