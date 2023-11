Aunque evitó decir si Elmer Román pudiera confrontar problemas para ser certificado como aspirante a comisionado residente en Washington, el gobernador Pedro Pierluisi indicó este jueves que el exsecretario de Estado y exsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) carece de los quilates para ser un “estadista probado”.

De hecho, Pierluisi contrastó a Román con los legisladores William Villafañe y José “Quiquito” Meléndez, quienes apoyan su intención de revalidar en la gobernación y estarían buscando la silla en la capital federal.

Román –en entrevista con El Vocero– confirmó que aspirará al cargo de comisionado residente, de la mano de Jenniffer González, quien ocupa la posición actualmente y retará en primarias a Pierluisi.

“Lo que puedo decir es que los dos candidatos a la comisaría residente que apoyan mi reelección tienen una trayectoria probada a favor de la estadidad, a favor de la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos y esa, para mí, es la credencial principal de cualquier persona que aspire a la comisaría residente bajo la insignia de la Palma”, dijo el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Cuando se le cuestionó por Román y su aspiración, Pierluisi expresó que “puedo hablar de los dos que apoyan mi reelección”.

“Son estadistas de cuna. Han participado en un sinnúmero de foros para informar, educar a nuestro pueblo, en cuanto a las bondades de nuestro ideal, la estadidad y eso, para mí, es lo principal”, sostuvo el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

¿Y qué pasaría si Román sale favorecido, en una primaria, por el electorado?, preguntó El Nuevo Día.

“No vislumbro que ese va a ser el escenario, porque los penepés son estadistas primero y, después, viene el resto. Yo estoy seguro que van a querer a un estadista probado, con una trayectoria”, respondió.

El gobernador no quiso opinar sobre Román, por entender que es un asunto que le corresponde al pueblo.

“Yo prefiero que el pueblo –en su momento– lo evalúe, pero yo estoy elogiando a los otros dos candidatos. Es decir, William Villafañe y ‘Quiquito’ Meléndez, precisamente, por su trayectoria, su compromiso con mi ideal. El ideal de todos los que somos penepés, que es la estadidad”, recalcó.

Pese a que optó por no presentar compañero de papeleta en su intención de revalidar en La Fortaleza, y tampoco ha endosado a aspirantes, Pierluisi rechazó que su acción demuestre debilidad. “Al revés, tengo dos que me apoyan a la reelección”, apuntó.

De momento, se ha cuestionado si Román puede ser certificado como aspirante, porque ha residido mayoritariamente en Estados Unidos por su carrera militar y, recientemente, se reactivó como elector hábil en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

PUBLICIDAD

“Eso ya es una cuestión legal. Yo no he hecho ese análisis. Yo tengo un equipo de campaña, liderado por Edwin Mundo. Si hay algún tipo de señalamiento que hacer, lo harán, pero a mí no me consta. Yo no tengo los datos en cuanto a dónde ha residido, dónde ha votado”, destacó.

Pierluisi hizo sus expresiones tras anunciar el comienzo de la construcción de la égida 837 Senior Living, en Guaynabo, con una aportación de $62.5 millones de fondos de recuperación del Programa de Brecha de LIHTC de CDBG-DR. El proyecto estará en construcción 30 meses y cada unidad tendrá un costo de 272,065.33. Se trata de un edificio con 192 apartamentos.

El gobierno acogió el Programa Brecha CDBG-DR LIHTC como el mecanismo para proveer viviendas en la isla. Permite que los desarrolladores reciban créditos contributivos federales por las obras y, a cambio, las viviendas deben ser reservadas para alquiler al beneficiario por un término de 30 años.