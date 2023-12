Hasta para evaluar los requisitos que impone la ley federal Hatch sobre las actividades políticas de los empleados federales, el puesto de comisionado residente de Puerto Rico en Washington D. C. recibe una mirada diferente.

El Pentágono confirmó el lunes en la noche que Elmer Román, quien es subsecretario adjunto de Defensa para la Integración de la Misión, podrá continuar en su puesto mientras es aspirante a ese puesto electivo.

Normalmente, un empleado federal estaría impedido de continuar en su trabajo si decide aspirar al Congreso. Pero, cuando se trata de Puerto Rico, ese impedimento no existe, de acuerdo al Departamento de Defensa.

“Las limitaciones impuestas por la ley Hatch no se aplican en esta situación porque el señor Román no es candidato a un cargo político partidista y el papel de Puerto Rico en la Cámara de Representantes no es el de un miembro votante tradicional/afiliado a un partido. El señor Román no tiene que renunciar a su puesto actual como subsecretario adjunto de Defensa para la Integración de la Misión debido a su participación como candidato en esta elección”, indicó el comandante Tim Gorman, portavoz del Departamento de Defensa.

PUBLICIDAD

Román había adelantado que consultó con las oficinas de los consejeros legales de Justicia y Defensa sobre los requisitos de la ley Hatch tan pronto comenzó a conversar con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González - ahora aspirante a la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación-, sobre la posibilidad de que buscara la candidatura a delegado de Puerto Rico en la Cámara baja e hicieran tándem.

La respuesta le fue favorable, según dijo.

Román sostuvo que el análisis de los consejeros legales fue que un candidato a una posición electiva por un partido local de Puerto Rico no se enfrenta a las restricciones que existen para aspirantes a cargos políticos en representación de los partidos estadounidenses, que participan del proceso para elegir al presidente de Estados Unidos.

Los residentes de Puerto Rico no votan por el presidente de Estados Unidos ni eligen representantes con plenos derechos en el Congreso.

“No estoy corriendo representando el Partido Republicano o el Partido Demócrata, sino el partido local que está a favor de la estadidad, que es el Partido Nuevo Progresista (PNP)”, dijo Román a El Nuevo Día.

Su portavoz quedó en divulgar la opinión legal.