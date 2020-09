En los primeros 100 días de su administración, la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, eliminará la partida municipal del impuesto al inventario que almacenan los comerciantes y emitirá moratorias en el pago de patentes municipales a los negocios que presenten sus planes para reabrir tras estar cerrados a causa de la pandemia de coronavirus.

Asimismo, de resultar electa en noviembre, López León se enfocará en la implementación de lo que llamó un plan de acciones estratégicas que impulsará el desarrollo económico de la Ciudad Capital desde una visión salubrista, tomando en cuenta las medidas que se deben implementar para reducir los contagios con el COVID-19.

“El desarrollo económico de San Juan es un asunto que nos toca a todos y a todas de forma directa. Tenemos que ser capaces de mantener los empleos existentes, de generar nuevos empleos, de generar mayor actividad económica, para que tú y los tuyos puedan disfrutar de mejores servicios y mejor calidad de vida”, expresó la senadora popular en una conferencia de prensa, que fue transmitida en vivo por redes sociales.

La candidata destacó que su plan de desarrollo económico para San Juan fue producto de meses de reuniones y conversaciones con comerciantes, empresarios, ciudadanos y organizaciones profesionales, entre otros. Por esto, a inicios de su mandato se propone crear un cuerpo asesor de desarrollo económico que se encargará de identificar acciones concretas para impulsar sus estrategias.

Por ejemplo, este cuerpo asesor tendrá la encomienda de identificar formas para generar nuevos ingresos para el municipio que sustituyan los cerca de $25 millones que se reciben por concepto de la partida municipal del impuesto al inventario, destacó López León.

El plan de desarrollo económico para San Juan de la candidata popular está enmarcado en cuatro pilares principales -Municipio aliado y facilitador, San Juan trabaja, Innovación y tecnología y Vida de calidad- que se amplían a seis cuando se añaden sus planes para hacer frente al impacto económico que ha tenido el COVID-19.

Como parte de su “plan de acción urgente”, López León anunció que creará un fondo de recuperación sanjuanera para proveer asistencia económica a los negocios más afectados por la pandemia, dinero que podrían utilizar para el pago de nómina, la capacitación en medidas de seguridad o para establecer protocolos para detener los contagios. Asimismo, establecería una moratoria en el pago de patentes para los comercios que, en los primeros 90 días de su mandato, entreguen sus planes de recuperación y flexibilizará las normas municipales para que más negocios puedan operar en espacios al aire libre o establecer servicarros.

Comunidades como fuentes de empleo

En cuanto a medidas a largo plazo, López León destacó su visión de que las comunidades se conviertan en fuentes de empleo para los ciudadanos, por lo cual indicó que promoverá el establecimiento de microempresas o cooperativas que puedan proveer bienes o servicios, tal como trabajos de construcción. Esto iría de la mano con la creación de un “banco de talento” alimentado con los nombres de personas en busca de trabajo para que pequeñas y medianas empresas puedan identificar recursos.

“La idea es crear un ecosistema de microempresas entre residentes para garantizar la creación de empleos y garantizar el mantenimiento óptimo en las comunidades, lo que redundaría en bajar la tasa de desempleo en la Ciudad Capital”, expresó.

López León apuntó que su visión incluye mejorar la comunicación entre los empresarios y comerciantes sanjuaneros y el gobierno municipal, por lo cual la plataforma San Juan 24/7 -que presentó el mes pasado como una herramienta para ofrecer servicios a la ciudadanía- se ampliará para brindar ayuda a los dueños de negocios.

En el tema de la innovación, la senadora sostuvo que prevé establecer acuerdos con la Universidad de Puerto Rico, particularmente el Centro de Investigación en Ciencias Moleculares, y el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación para comercializar las patentes que se puedan generar de sus investigaciones.

“Vamos a invitar a empresas locales a crear en Santurce la villa de la producción tecnológica local, aprovechar la infraestructura tecnológica de esa zona”, añadió, al destacar que su administración fomentará la creación de incubadoras de negocios en el sector tecnológico.

Asimismo, indicó que establecerá un proyecto para lograr que los universitarios se queden en San Juan una vez se gradúen, como desarrollar oportunidades de internados o crear viviendas de transición para que se alojen mientras se insertan en el mercado laboral.

En su presentación, López León no hizo mención directa de la actual alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. No obstante, detalló que dará particular a atención a reclamos que ha escuchado de ciudadanos y comerciantes, como mejorar la infraestructura de las carreteras y aumentar la limpieza de áreas públicas, que son críticas constantes contra la incumbente.

Del mismo modo, destacó que abrirá los parques y espacios verdes que permanecen cerrados, entre ellos el parque Luis Muñoz Marín, en Hato Rey, y permitirá en ellos el desarrollo de negocios al aire libre.