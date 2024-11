“San Juan habló. No nos callaron”: Miguel Romero se proclama alcalde reelecto de San Juan

“San Juan habló. No nos callaron. No nos calla nada, porque San Juan habló, San Juan habló.... Sé que estamos contentos, emocionados y triunfantes, pero como les dije en una ocasión hace casi cuatro años, aquí en San Juan no se trata de ganar por ganar, no se trata de ganar para festejar, se trata de ganar para trabajar y lograr los resultados que nuestra gente espera”, fueron las primeras palabras de Romero Lugo tras conocer los resultados de la elección.