Se mantienen en carrera una veintena de alcaldes del PPD y PNP que habían sido retados en primarias

“Siempre me he distinguido por afrontar mis batallas y dar cara ante cualquier reto, esta no es la excepción. Con la frente en alto, me siento más que orgulloso de todo lo bueno que me llevo de todo este proceso y estoy más que preparado para continuar aportando a mi pueblo desde donde mi gente me necesite”, expresó, por escrito, Hernández Montañez.