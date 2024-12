Surge una nueva controversia en el escrutinio general por cambio de personal

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Los esfuerzos por conseguir una entrevista con Padilla Rivera no dieron resultados. En medio de los retrasos con el escrutinio, el pleno de la CEE se reuniría este domingo.

“El atraso en actas no se debe al trabajo de Enid López. Se debe a los problemas que hubo en las mesas los primeros días de trabajo y los funcionarios que están en mesa. Enid no cuadra maletines”, experesó Angleró.

“Al día de hoy, no ha comenzado la investigación que pedí. ¿Qué quiere tapar la presidenta de la CEE? Me manda a investigar para tratar de intimidarme. Ella no tiene ninguna injerencia sobre mi nombramiento. Ninguna y lo que se le ve es la parcialidad manifiesta que en las últimas semanas se le ve a favor del PNP”, manifestó Angleró.