Tiene 14 años y es candidato a gobernador: conoce al primer adolescente que se presenta a las elecciones generales de Vermont

Stowe, Vt. - Mirando hacia atrás, el candidato a gobernador Dean Roy dice que sus ambiciones políticas comenzaron en el octavo grado. Y con eso quiere decir, el año pasado.

Tras trabajar como paje legislativo en la Cámara de Representantes de Vermont, este estudiante de primer año de 14 años del instituto Stowe tiene ahora la vista puesta en el despacho de la esquina. En noviembre, será el primer candidato a gobernador menor de 18 años que aparezca en la papeleta de las elecciones generales del Estado.

“No espero ganar necesariamente”, dijo. “Lo que sí espero es iniciar el movimiento, y conseguir que más jóvenes vengan detrás de mí y digan: ‘Sí, nosotros también queremos hacer el cambio’”.

Otro estudiante de octavo grado, Ethan Sonneborn, buscó la nominación demócrata para gobernador en 2018, pero terminó último en una primaria de cuatro vías. Roy se aseguró su puesto en las elecciones generales creando su propio tercer partido, el partido Libertad y Unidad. Ambos pudieron presentarse porque la Constitución estatal no establece una edad mínima para los candidatos a gobernador, y sólo exige que los candidatos hayan residido en el estado durante cuatro años.

PUBLICIDAD

“Sé que parece una locura, un niño de 14 años postulándose para gobernador, pero honestamente, mira a las personas a cargo en este momento”, dijo Roy en un post en la página de Instagram de su campaña. “Llevan haciendo esto desde siempre y las cosas siguen sin funcionar”.

Casi todos los demás estados establecen requisitos de edad mínima para gobernador, a menudo de 30 años. En Kansas, los legisladores añadieron el requisito de que los candidatos a gobernador tuvieran al menos 25 años en 2018, después de que seis adolescentes se presentaran al cargo.

Peter Teachout, profesor de la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont, tiene una opinión diferente a la de Roy sobre la Constitución de Vermont. Señala una sección en el documento que se refiere a lo que califica a alguien para tener “derecho a los privilegios de un votante”, y es que deben tener 18 años de edad. Incluso según la interpretación de Roy, Teachout no predice una victoria para el adolescente.

“En teoría, un niño de 4 años podría presentarse a gobernador. ¿Debería preocuparnos? No”, afirma. “Los vermonenses pueden ser un poco cascarrabias y provocadores sólo por diversión, pero no es algo que probablemente apoyen en este contexto”.

Pero el antiguo profesor de historia de Roy, James Carpenter, dice que le parece estupendo que Roy lo esté dando todo. Aunque a la mayoría de los chicos de 14 años no les preocupan los impuestos sobre la propiedad ni la sanidad, Carpenter describe a Roy como un “alma vieja” con una curiosidad infinita.

PUBLICIDAD

“Esto demuestra el tipo de chico que es Dean. Se toma muy en serio lo que hace. No hay ningún truco detrás de esto”, dijo. “Creo que mezcla ese optimismo juvenil con cierto pragmatismo que pocos chicos tienen”.

Roy, que dijo no identificarse con ninguno de los partidos mayoritarios, afirmó que la vivienda es el problema más importante al que se enfrenta el estado. También ha pensado en cómo compaginaría los estudios con un trabajo a tiempo completo como gobernador, y ha dicho que consideraría la posibilidad de tomar clases en línea y que haría los deberes por la noche después del trabajo.

El actual gobernador, el republicano Phil Scott, aplaude el interés de Roy por la política y el servicio público, pero se pregunta si alguien tan joven está preparado para las responsabilidades que conlleva dirigir un estado.

“Él cree que es importante que nuestros jóvenes participen”, dijo la secretaria de prensa Amanda Wheeler. “Pero el Gobernador también cree que un adolescente puede no ser el más adecuado para servir en ese papel dada la falta de experiencia y perspectivas vividas que los jóvenes tienen en ese momento de sus vidas”.

Roy no está de acuerdo en que la edad tenga algo que ver con la idoneidad de un candidato para presentarse a las elecciones.

“Lo que pretendo es que estos políticos de carrera me miren y digan: ‘Dios mío, realmente tiene una oportunidad de alterar las cosas’”, dijo. “Si consigo que la gente piense que soy una amenaza para ellos, entonces sé que ha sido un éxito. Porque lo que quiero es demostrarles que la juventud tiene voz. Vamos a hacer el cambio. El futuro es ahora”.

PUBLICIDAD

___