NoticiasPolítica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tim Walz no buscará a un tercer mandato como gobernador de Minnesota

Walz, quien fue candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, pone fin a su campaña alegando un “año extraordinariamente difícil” para el estado

5 de enero de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, habla durante una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el 12 de junio de 2025, en el Capitolio de EE.UU. en Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

St Paul, Minnesota - El gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, pone fin a su candidatura para un tercer mandato como gobernador menos de cuatro meses después de lanzar una campaña de reelección.

Walz dijo en un comunicado el lunes que cree que habría ganado otro mandato, pero decidió “que no puedo darlo todo en una campaña política” tras lo que describió como un “año extraordinariamente difícil para nuestro estado”.

El mandatario de 61 años citó las investigaciones en curso sobre el fraude en los programas de cuidado infantil del estado y el hecho de que el presidente Donald Trump ha utilizado el tema como un garrote político.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsMinnesota
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
