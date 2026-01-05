Tim Walz no buscará a un tercer mandato como gobernador de Minnesota
Walz, quien fue candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, pone fin a su campaña alegando un “año extraordinariamente difícil” para el estado
5 de enero de 2026 - 10:40 AM
St Paul, Minnesota - El gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, pone fin a su candidatura para un tercer mandato como gobernador menos de cuatro meses después de lanzar una campaña de reelección.
Walz dijo en un comunicado el lunes que cree que habría ganado otro mandato, pero decidió “que no puedo darlo todo en una campaña política” tras lo que describió como un “año extraordinariamente difícil para nuestro estado”.
El mandatario de 61 años citó las investigaciones en curso sobre el fraude en los programas de cuidado infantil del estado y el hecho de que el presidente Donald Trump ha utilizado el tema como un garrote político.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
