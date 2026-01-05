Tim Walz no buscará a un tercer mandato como gobernador de Minnesota

St Paul, Minnesota - El gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, pone fin a su candidatura para un tercer mandato como gobernador menos de cuatro meses después de lanzar una campaña de reelección.

Walz dijo en un comunicado el lunes que cree que habría ganado otro mandato, pero decidió “que no puedo darlo todo en una campaña política” tras lo que describió como un “año extraordinariamente difícil para nuestro estado”.

El mandatario de 61 años citó las investigaciones en curso sobre el fraude en los programas de cuidado infantil del estado y el hecho de que el presidente Donald Trump ha utilizado el tema como un garrote político.