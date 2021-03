El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anticipó este miércoles que ese cuerpo no asignará el dinero que requiere la Ley 167-20 para la elección de cabilderos por la estadidad y que retarán ante los tribunales ese estatuto así como otro (Ley 165-20) que permitiría al gobernador Pedro Pierluisi realizar una consulta de status fijando la fecha y los pormenores mediante orden ejecutiva.

“Esa Ley (167-20) se va a quedar sin financiamiento. La ley no va a tener el dinero para poderse ejecutar. No le vamos a asignar los fondos porque la visión nuestra es de oposición a la política pública que dio paso a los cabilderos por la estadidad”, dijo Hernández en entrevista con El Nuevo Día.

El legislador indicó que próximamente impugnarán en los tribunales la Ley 167-20 y la Ley 165-20 bajo el alegato de que son inconstitucionales. La Ley 165- 20 busca validar los resultados del plebiscito realizado el pasado 3 de noviembre y encaminar otra consulta, si es necesario con aval federal. El gobernador ejecutaría la consulta mediante una orden ejecutiva en la que dispondría, entre otras cosas, la fecha de la consulta

PUBLICIDAD

“Hay un sinnúmero de planteamientos en esa legislación (167-20) que son inconstitucionales, como por ejemplo, establecer que los cabilderos deben hablar inglés. Eso es discriminatorio. Y con la Ley 165-20 el derecho de poderes que le da al gobernador para hacer una consulta mediante decreto. En los próximos días vamos a radicar un pleito en los tribunales reclamando las ilegalidades de esa legislación”, adelantó Hernández.

Las expresiones del representante surgieron luego que este medio lo abordara para saber cómo actuaría ante la cadena de eventos que se han precipitado con la Ley 167-20.

¿Qué dice la CEE?

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, solicitará esta semana a la Cámara $1.8 millones para la elección especial de cabilderos por la estadidad programada para mayo próximo y este sábado será crucial para determinar si el evento es viable o no puesto que ese día se define la cantidad de electores que solicitó voto ausente y voto adelantado.

Entretanto, ayer el Senado avaló la medida aprobada hace un mes en la Cámara para derogar la Ley 167-20.

Hernández reconoció que el gobernador ha dicho públicamente que vetará la medida.

“Y la Legislatura no tiene los votos para ir por encima del veto del gobernador”, destacó el legislador.

Bajo ese panorama, dijo Hernández, la política cambió y no aprobarán los fondos para la elección especial a efectuarse el 16 de mayo. Reiteró que la ley será “una muerta” porque al no tener el dinero asignado no se puede ejecutar.

De hecho, el presidente de la CEE reiteró que no puede llevar a cabo la elección especial si la Legislatura no le asigna los fondos.

PUBLICIDAD

“Yo he dicho que si no me asignan el dinero, pues obviamente la elección no se puede correr aun cuando hemos hecho todos los ajustes, aun cuando es manual (el escrutinio), el dinero no lo tenemos”, afirmó Rosado Colomer.

“La comisión tiene un mandato de ley y de no asignarse los fondos, por primera vez en la historia, se cancelaría un evento electoral aprobado por una ley y se derogaría una ley por razones económicas”, agregó.

Preguntado sobre cómo ve el escenario que enfrenta la CEE en medio de un mandato para realizar un evento electoral, Rosado Colomer dijo “lo veo como que la comisión está a expensas de las decisiones de terceros. Pero si llegamos al momento en que no sea viable el evento por razones económicas, mi presidencia ha tenido ya varios eventos históricos. Este será uno más. La realidad es una: si no tengo los fondos no lo puedo ejecutar. Eso es una realidad que no puedo evadir ni voy a hacer una representación equivocada”.

Explicó que no acudiría a los tribunales para exigir el dinero para el evento electoral.

“No. Sería un ejercicio futil porque al haberse tardado tanto la Junta en asignar los fondos, nos coloca en una tabla de tiempo donde el ejercicio en los tribunales provocaría, si prevaleceríamos que no nos daría tiempo de ejecutar”, indicó Rosado Colomer.

La CEE había solicitado inicialmente a la Junta de Supervisión Fiscal $6.6 millones para la elección especial. Pero el ente a cargo de las finanzas de la isla denegó el pedido y lo refirió a la Cámara luego de que Hernández les hiciera saber que se había aprobado legislación para derogar la Ley 167-20 que viabilizó el evento y que a ese cuerpo legislativo nunca se acudió para pedir los $6.6 millones.

PUBLICIDAD

Tan reciente como esta semana, la JSF emitió otra carta en la que establece un proceso de revisión del presupuesto vigente, pero destaca que aún se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa. Además, el ente fiscal augura que no habría decisión hasta por lo menos el 8 de abril.

El presidente de la CEE indicó a preguntas de El Nuevo Día que este sábado será crucial para determinar, si recibiendo la asignación de fondos, pueden hacer la elección especial. Este sábado finaliza el período de solicitud de voto adelantado y voto ausente para la elección especial de los cabilderos.

“Una vez veamos ese volumen sabremos. La fecha (clave para determinar si la CEE puede efectuar el evento) puede estar a principios de abril, en algún momento en particular. Va a depender del volumen y la tabla de tiempo. Si tengo 1,000 solicitudes de voto adelantado, realmente eso es manejable en unos pocos días. Si tengo 50,000 solicitudes de voto adelantado, pues entonces necesito más tiempo para hacer las machinas”, dijo Rosado Colomer en entrevista telefónica.

“De la misma manera, la información que tenemos es que los candidatos (para los seis cargos de cabilderos) están siendo más proactivos para el voto adelantado. Por eso es que dependemos de lo que ocurra ahora mismo esta semana”, abundó.

Rosado Colomer cuestionó si la decisión de la JSF marca un precedente y contraste la acción con recientes peticiones de fondos como los $5.5 millones que solicitó para cubrir un déficit de nómina de la CEE.

PUBLICIDAD

“(La Junta) no me dijo que había que ir a la Asamblea Legislativa para pedir esos $5.5 millones. Sería bueno que nos dijeran si ese va a ser el proceso para acudir a la Asamblea Legislativa. No sé si es un asunto particular por el evento o si va a ser la norma de ahora en adelante. No lo conozco”, dijo.