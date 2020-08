Mayagüez - Don Carlos Rodríguez arribó tempranito a la escuela vocacional Pedro Rivera Fajardo para ejercer su voto. A sus 71 años, llegó caminando desde el barrio Barcelona, un trayecto de unos 20 a 25 minutos.

Sin embargo, nunca se enteró que su colegio no abriría este domingo, ya que fue uno de los centros de votación que estuvo disponible la semana pasada para recibir votantes.

“Pero es que no dicen nada”, se quejó, mientras buscaba algún letrero que le orientara.

En el segundo día de elecciones primaritas en la Isla, luego del caos que se registró el pasado domingo 9 de agosto, todavía algunos electores no tenían claro si podían ejercer esta semana su voto.

El Tribunal Supremo ordenó el pasado el pasado 12 de agosto la celebración de las primarias este domingo en los precintos en que no llegaron los materiales electorales y en aquellos en que, a pesar de haberlos recibido, no se pudo iniciar el proceso de votación.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle, presentó una moción para que el alto foro aclarara qué colegios estaban autorizados para abrir, pero el Supremo reiteró que solo abrirían los que no abrieron el 9 de agosto o los que no cumplieron las ocho horas establecidas como periodo de votación.

Distinto a la mayoría de los municipios en que no pudieron iniciar el proceso de votación la semana pasada, en Mayagüez los colegios abrieron y cumplieron con las ocho horas reglamentarias, aunque la jornada se extendió hasta altas horas de la noche, debido a que las boletas llegaron tarde.

Sin embargo, varios electores que no asistieron el pasado domingo o que visitaron sus colegios y no habían llegado las papeletas, entendían que podrían votar esta semana.

“Yo no vine la semana pasada porque había tanto revolú y las noticias hablaban de que había un caos que dije: ‘mejor voy la semana que viene. Y mira, me quedé sin votar’”, manifestó Rodríguez.

“Hace falta una revolución. Que se levante el pueblo como hicieron con Ricky y que saquen a todo el mundo. Que se acabe el abuso este”, agregó, en alusión a las manifestaciones masivas del verano del 2019 que culminaron con la renuncia del gobernador Ricardo Roselló.

Pero, la escuela vocacional no fue el único lugar en Mayagüez donde llegaron electores a intentar ejercer su voto.

En la Pontifica Universidad Católica, varias personas llegaron al lugar confundidos porque no sabían si podían votar o no.

“Yo vine el domingo pasado tres veces. A la 1:00 p.m. todavía no habían llegado las papeletas y me fui. Hoy vine a las 7:30 de la mañana y el guardia (de seguridad de la Universidad) me dijo que no era seguro que abrieran el colegio, que viniera más tarde”, sostuvo Ángel Sánchez, residente de la Urbanización Villa Sultanita.

“Cogen a la gente de sorpresa. Unos saben dónde es y otros no saben. Para eso está la radio y la televisión. Aquí nadie está informado. Yo espero que lo arreglen para las elecciones generales”, agregó.

Varias personas llegaron a eso de las 9:30 a.m. hasta La Católica para intentar participar del proceso eleccionario, pero se encontraron con el portón cerrado y nadie que les orientara.

“La semana pasada vine y no me dejaron entrar porque no había papeletas. Me dijeron que vinera esta semana y nada. ¡Esto es una pocavergüenza!”, sostuvo Rosa Cabán.

“Yo iba a votar por Pierluisi y ahora se perdió mi voto. Si no gana, no voto en las elecciones de noviembre porque yo no voy a estar pasando por esto otra vez”, sentenció.