Victoria Ciudadana concreta referidos para investigar alegado fraude electoral en una égida en Miramar

“Es nuestra responsabilidad defender el interés público y garantizar el derecho de todos los electores a ejercer su voto de manera libre y segura. No podemos permitir que nuestros adultos mayores vean comprometida su privacidad, seguridad e intimidad, ni que sean vulnerables a la manipulación o explotación en el proceso electoral ”, sostuvo el arquitecto, conocido como “El Urbanista”.

Tras culminar un foro sobre el sinhogarismo en San Juan, El Nuevo Día increpó a Romero, quien restó importancia a los referidos que, aseguró, “tratan de extender la mentira, porque dependen de promover el odio, que la gente crea –y algunas personas lo creen– con estas mentiras que algo malo se está haciendo y no confíe en el proceso”.

“Con esa información no se puede hacer nada. Es como si yo te gestiono el voto adelantado y después, a base de lo que él dice, yo te cambio la información de dónde te va a llegar la papeleta para que no votes, cuando yo fui el que te gestioné el voto”, dijo el ejecutivo municipal, quien afirmó que no enmendarían “absolutamente nada” de la gestión porque “todo está bien hecho”.