Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

A tres días de las primarias , el recién electo candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a comisionado residente en Washington, William Villafañe , y su opositor en esa contienda, Elmer Román , aseguraron este miércoles que van unidos a la elección de noviembre, mientras el aspirante derrotado no descartó ser parte del gabinete de la comisionada residente Jenniffer González si esta llega a La Fortaleza.

“Aquí ya no hay dos equipos, aquí es un solo equipo. Un equipo que está enfocado, un equipo que cree en luchar por la igualdad para todos los puertorriqueños, en luchar por lograr la estadidad para Puerto Rico” , indicó Villafañe, acompañado por Román.

El capitán Román no concedió la victoria al senador Villafañe hasta ayer, martes, pasadas las 11:00 p.m. Cuestionado sobre el desempeño de la CEE el domingo, reconoció frustración por la lentitud del proceso, que este miércoles se adentró en el escrutinio general .

“Me frustró, porque yo quería hacerle la llamada (para conceder la victoria a Villafañe), o que él me hiciera la llamada en un momento que fuese a 24 horas de las elecciones (primarias), y lamentablemente no ocurrió así. Hay mucho por hacer entre ahora y las elecciones generales” , señaló Román.

En su publicación en redes, Román agradeció a quienes le favorecieron el domingo, cuando recibió apenas 2,690 votos menos que el gobernador Pedro Pierluisi . “Seguiré trabajando con la misma pasión y compromiso por los valores y las metas que nos unieron. Nuestro trabajo no termina aquí; continuaremos avanzando, aprendiendo y creciendo juntos”, escribió.

“Eso (recortar más fondos a la CEE) no puede ser una opción. Me parece que hay que atender todas las necesidades para garantizar que el elector vaya y no tenga el problemita este con la máquina (de escrutinio electrónico) y que el funcionario también pueda hacer el trabajo”, planteó Villafañe a los medios.