La contralora Yesmín Valdivieso no intervendrá en la querella presentada por el Partido Popular Democrático (PPD) por el supuesto uso indebido de fondos públicos en anuncios y actividades del gobierno de Pedro Pierluisi en los que se incluye la frase “haciendo que las cosas pasen”, hasta que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) concluya su pesquisa y determine si hay alguna violación de ley.

“Alguien tiene que determinar que, de hecho, es un anuncio político. En el caso de que se determine que es un anuncio político, pues, entonces, tendremos que hacer una contabilidad de cuánto dinero se ha gastado en anuncios… si el anuncio completo se determina que es político o si solamente es parte del anuncio”, dijo a El Nuevo Día la contralora vía telefónica.

Agregó que, tras recibir la querella, envió una carta a la comisionada electoral del PPD, KarIa AngIeró González, explicándole por qué la OCE tiene jurisdicción primaria sobre el asunto.

“Reconocemos que la OCE es la entidad con la jurisdicción, la competencia y el conocimiento necesario para atender su querella. Por tanto, en este momento, nos abstendremos de investigar los reclamos de su comunicación”, lee la misiva de cinco páginas, a la que este medio tuvo acceso.

La querella en cuestión fue sometida el 3 de octubre. Ese día, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, argumentó que la frase “haciendo que las cosas pasen”, que es empleada por el gobierno, es muy similar a una utilizada en las campañas de Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en las elecciones de 2020.

Según Ortiz, se trata de “una clara violación” a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 de 2011).

Cuestionada sobre por qué la Oficina del Contralor no puede realizar una pesquisa paralela, considerando que fiscaliza el uso adecuado de fondos públicos, Valdivieso insistió en que la OCE debe determinar, primero, la legalidad de los anuncios y del uso de la frase.

“En el esquema nuestro de gobierno, al que le toca determinar si el anuncio es político es al contralor electoral. Si ellos dicen ‘no me toca a mí porque no es año eleccionario’, o si ellos me dicen a mí ‘(el anuncio) no es (político)’, pues yo todavía pudiera entrar y determinar. Pero las cosas se tienen que hacer en el orden y en el esquema que escribieron los mismos políticos en la ley política, en la ley electoral”, aseveró.

“Pero, si el anuncio no es político, ¿qué voy a investigar yo si el anuncio se determina que no es político? ¿Qué se supone que investigue yo?”, cuestionó.

De acuerdo con Valdivieso, si se determina alguna ilegalidad, procedería el reembolso por el uso indebido de fondos públicos y un referido al Departamento de Justicia.

Por su parte, el contralor electoral, Walter Vélez, se limitó a decir que su “oficina está evaluando la querella que se radicó y, una vez se haga la evaluación, determinaremos sobre la misma”.

Sobre las expresiones de Valdivieso de que le corresponde a él actuar, Vélez indicó que “la función de la OCE es fiscalizar todos los fondos que se recogen para campañas políticas, que, si bien es cierto que los fondos públicos no se pueden usar para campañas políticas, existen agencias de gobierno que se dedican a fiscalizar los fondos del Estado”.